Меньше 20 стран и ни одного крупного союзника. Какой Совет мира собрал Трамп

Президент США Дональд Трамп провел церемонию создания Совета мира, на которую пришли представители менее 20 стран. Среди них не было ни одного крупного западного союзника Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии

Трамп назвал цели Совета мира

Изначально предполагалось, что инициированный американским лидером Совет мира должен был контролировать восстановление Газы после войны между ХАМАСом и Израилем, однако устав не ограничивает его деятельность только этим регионом. Трамп подчеркнул стремление совета способствовать миру в более широком смысле.

По его словам, он будет сотрудничать со многими другими организациями, включая ООН.

Кто вошел в Совет

На церемонии присутствовали представители менее 20 стран, преимущественно с Ближнего Востока и Южной Америки. В то же время крупных западных союзников не было.

Некоторые из них выражали обеспокоенность по поводу создания Совета, в который потенциально могли бы войти государства-противники, в частности Россия, которая ведет войну против Украины.

Список стран-участниц (которые поставили устав Совета мира):

Бахрейн,

Марокко,

Аргентина,

Армения,

Азербайджан,

Болгария,

Венгрия,

Индонезия,

Иордания,

Казахстан,

Косово,

Пакистан,

Парагвай,

Катар,

Саудовская Аравия,

Турция,

ОАЭ,

Узбекистан,

Монголия.

Трамп поприветствовал присутствующих лидеров: "В большинстве случаев очень популярные лидеры, а некоторые являются не такими популярными".

"Каждый в этой комнате - звезда. Иначе вас бы здесь не было", - сказал Трамп, обращаясь к собравшимся в зале лидерам стран мира.

Примечательно, что общее число участников Совета мира Трампа оказалось меньше объявленного количества из около 35 человек, о которых говорили ранее в администрации президента США.