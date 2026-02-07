Трамп планирует встретиться с премьером Израиля перед стартом "Совета мира", - Axios

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху могут провести встречу 18 февраля, перед тем, как Трамп соберет первое заседание "Совета мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Несколько источников из израильского правительства подтвердили изданию, что Трамп и Нетаньяху могут встретиться в Белом доме 18 февраля. Израильский премьер принял предложение Трампа войти в так называемый "Совет мира".

" Если Нетаньяху примет участие в заседании Совета мира, это будет его первая публичная встреча с арабскими и мусульманскими лидерами со времен до нападений 7 октября и войны в Газе", - добавляет издание.

При этом, по данным корреспондента издания Барака Равида, обсуждение будет включать не только и не столько "Совет мира", сколько вопрос Ирана. Последний момент крайне беспокоит Израиль.

" Ожидается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретится с президентом США Дональдом Трампом в эту среду (11 февраля, - ред.) в Вашингтоне и обсудит переговоры с Ираном", - сообщил Равид.

Он добавил, что по заявлению офиса Нетаньяху, обсуждаться будет момент, что "любые переговоры должны включать ограничения на баллистические ракеты Ирана и прекращение поддержки иранской оси".

При этом в Белом доме Равиду сказали, что встреча была инициативой именно Нетаньяху. То есть, изначально она действительно планировалась на 18 февраля.

"Чиновник Белого дома сообщил мне, что именно Нетаньяху попросил разрешения посетить Белый дом на неделю раньше, чем планировалось изначально, и встретиться с президентом в эту среду", - написал корреспондент.

Первый сбор "Совета мира"

Первое заседание "Совета мира" планировалось провести 19 февраля, сказали изданию источники из администрации США. Через эту встречу Вашингтон планирует продвигать реализацию второй фазы мирного плана по Сектору Газа и начать сбор денег на восстановление анклава.

"Это будет первое заседание Совета мира и конференция по сбору средств на восстановление Газы", - подтвердил один из чиновников.

При этом Белый дом отказался от комментариев. А презентация "Совета мира" была воспринята миром скептически: большинство реально значимых государств не присоединилось к нему, в том числе почти все европейские союзники США.