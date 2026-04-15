Трамп заявил о завершении войны против Ирана, - Fox News

По словам Бартиромо, президент США, отвечая на вопрос, закончилась ли война в Иране, отметил, что она действительно уже завершилась.

"Я только что пообщалась с президентом. Он много говорил об экономике, о войне с Ираном, о НАТО. Одну его фразу приведу отдельно. Я сказала ему: "Вы все время говорите об этой войне так, будто она уже в прошлом. Она уже закончилась?" Он ответил: "Она закончилась", отметила журналистка Fox News.

Завершение конфликта на Ближнем Востоке

Напомним, двухнедельное перемирие между США и Ираном, заключенное при посредничестве Пакистана, оказалось хрупким.

Переговоры в Исламабаде о постоянном завершении войны провалились из-за отказа Тегерана выполнить ключевые требования - отказаться от ядерной программы и прекратить поддержку прокси-сил. После этого президент США Дональд Трамп объявил о морской блокаде иранских портов, которая начнется 13 апреля.

По его словам, "легко поразить" водоопреснювальні станции и электростанции Ирана. В то же время Великобритания заявила, что не будет участвовать в блокаде, ссылаясь на собственные цели.