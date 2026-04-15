Глава израильской разведки озвучил дальнейший план насчет Ирана

00:10 15.04.2026 Ср
3 мин
Израильтяне пока все еще видят угрозу со стороны Тегерана, несмотря на поражение многих иранских целей
aimg Юлия Маловичко
Глава израильской разведки озвучил дальнейший план насчет Ирана Фото: глава Моссада Дэвид Барнеа (из открытых источников)

Израильская разведка ("Моссад") приложит больше усилий для свержения иранского режима, несмотря на параллельные усилия США и Тегерана договорится о мире.

Об этом заявил глава "Моссада" Дэвид Барнеа, передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Мощнейший удар: Нетаньяху заявил, что перемирие с Ираном не распространяется на Ливан

Цели еще не достигнуты

Как сообщил Барнеа, Израиль не ожидал, что его совместные со США бомбардировки иранских целей положат конец 47-летнему режиму, управляемому клерикалами. Однако Израиль не собирается на этом останавливаться и ждет полной смены власти в Иране.

"Наша миссия еще не завершена", - сказал он в своей речи во вторник.

"Наше обязательство будет выполнено только после того, как этот экстремистский режим будет заменен. Этот режим, стремящийся к нашему уничтожению, должен исчезнуть из мира", - добавил глава "Моссада"..

При этом он не уточнил, что может сделать израильская разведка. Издание отмечает, что хотя Тель-Авив годами проводит тайные операции в Иране, "Моссад" редко прямо заявляет, что стремится к изменению режима.

Bloomberg пишет, что комментарии Барнеа свидетельствуют о том, что израильтяне все еще видят серьезную угрозу со стороны Ирана, несмотря на ущерб, нанесенный его военному потенциалу почти пятинедельной кампанией совместно со США.

Хотя на днях премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что воздушные удары по Ирану обеспечили устранение двух "экзистенциальных угроз" - баллистических ракет и ядерного оружия.

Отмечается, что подобное заявление главы "Моссада" может усилить напряжение между официальными лицами США и Ирана, которые стремятся продлить уже достигнутое прекращение огня и прийти к сделке.

"Моссад" рассчитывал на свержение режима Ирана путем беспорядков

Глава израильской разведки Дэвид Барнеа должен уйти в отставку в июне. На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что во время закрытых переговоров в Белом доме в январе он предположил, что его ведомство сможет "активизировать иранскую оппозицию, спровоцировав беспорядки и другие акты восстания, которые могут даже привести к краху правительства Ирана".

Ехиэль Лейтер, посол Израиля в США и участник этих переговоров в Белом доме, назвал внутреннюю революцию в Иране все еще возможной.

"Моссад считал, что, как мы видели в январе – сотни тысяч и миллионы людей восстают – потенциал для того, чтобы это произошло снова, сейчас еще больше", – сказал Лейтер CBS News в воскресенье.

"Мы все еще считаем, что могли бы - это может произойти в течение нескольких месяцев. Но нет никакой гарантии", - отметил он.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, на днях израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что кампания против Ирана пока продолжается, однако Тель-Авив уже имеет исторические достижения в противостоянии иранской угрозе.

Тем временем США, которые вместе с Израилем начали операцию в Иране, находятся в стадии прекращения огня с Тегераном, пытаясь прийти к сделке путем переговоров.

Первый раунд переговоров США и Ирана прошел на днях в Пакистане, однако к согласию стороны так и не пришли - Тегеран не намерен отказываться от ядерной программы, что является главным камнем преткновения.

Кроме этого, Израиль согласился на переговоры с Ливаном, чтобы прекратить атаки по "Хезболле", на чем настаивал Вашингтон.

Израиль Иран
РФ ударила ракетой по Днепру: есть раненые и погибшие, много "тяжелых" (фото)
