Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на встрече Зеленского и Путина
Президент США Дональд Трамп не хотел бы присутствовать на встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Сначала надо увидеть, как они будут работать вместе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое приводит CNN.
"Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Знаете, они немного напоминают масло и уксус. Они не очень хорошо ладят между собой по очевидным причинам, но посмотрим", - сказал Трамп.
А потом, по словам президента США, станет понятно, придется ли ему быть на встрече.
"Я бы лучше не ехал. Лучше, чтобы они провели встречу и посмотрели, как они могут это сделать. Но тем временем они продолжают воевать и продолжают убивать людей, что очень глупо, потому что они сейчас теряют 7 тысяч человек в неделю", - подчеркнул Трамп.
Поэтому, как отметил американский лидер, он хочет посмотреть, "сможем ли мы это остановить".
"Я остановил семь войн. Я хотел бы сделать это. Я думал, что эта будет средней по уровню сложности. А она оказывается самой сложной", - добавил он.
Встреча Зеленского и Путина
Напомним, сначала рассматривали формат трехсторонних переговоров, однако после саммита в Вашингтоне президент США Дональд Трамп предложил, чтобы президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин встретились один на один.
По данным СМИ, Кремль предлагал провести переговоры в Москве, но Зеленский отказался. Белый дом взамен рассматривал вариант Будапешта, впрочем официального подтверждения этого пока нет.
Зеленский заявил, что встреча с Путиным должна состояться только на нейтральной территории в Европе - например, в Австрии или Швейцарии. Также он не исключает возможности провести переговоры в Турции.
В то же время, как сообщили в МИД России, Путин якобы готов к встрече с украинским президентом "только если все вопросы, которые требуют обсуждения на самом высоком уровне, будут хорошо проработаны".
Сегодня в России заявили, что Украина и Россия пока не приблизились к проведению саммита на высшем уровне. Встреча Зеленского и Путина возможна только тогда, когда стороны согласуют повестку дня.
Между тем украинский президент уверен, что россияне делают все, чтобы встреча не состоялась.