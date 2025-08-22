Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на встрече Зеленского и Путина

Президент США Дональд Трамп не хотел бы присутствовать на встрече президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Сначала надо увидеть, как они будут работать вместе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление, которое приводит CNN .

"Посмотрим, будут ли Путин и Зеленский работать вместе. Знаете, они немного напоминают масло и уксус. Они не очень хорошо ладят между собой по очевидным причинам, но посмотрим", - сказал Трамп.

А потом, по словам президента США, станет понятно, придется ли ему быть на встрече.

"Я бы лучше не ехал. Лучше, чтобы они провели встречу и посмотрели, как они могут это сделать. Но тем временем они продолжают воевать и продолжают убивать людей, что очень глупо, потому что они сейчас теряют 7 тысяч человек в неделю", - подчеркнул Трамп.

Поэтому, как отметил американский лидер, он хочет посмотреть, "сможем ли мы это остановить".

"Я остановил семь войн. Я хотел бы сделать это. Я думал, что эта будет средней по уровню сложности. А она оказывается самой сложной", - добавил он.