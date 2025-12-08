Зеленский ожидает доклад Умерова и Гнатова о готовности США корректировать мирный план

Секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов уже на пути в Европу. От них ожидается доклад относительно готовности США модифицировать нюансы мирного плана.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение .

Глава государства отметил, что на днях Умеров и Гнатов провели предметные разговоры с представителями президента США Дональда Трампа.

"Я ожидаю от них подробную информацию обо всем, все, что было сказано американским представителям в Москве, о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах с нами, с "русскими"", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что в субботу провел разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером и выразил благодарность за готовность работать 24/7.

"Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хоть и непростой. Продолжаем работать. Некоторые вещи можно обсудить только лично: Умеров и Гнатов будут докладывать мне, также я буду говорить с лидерами Европы - у нас запланированы встречи в Лондоне, а также в Брюсселе", - резюмировал президент.