Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский ожидает доклад Умерова и Гнатова о готовности США корректировать мирный план

Понедельник 08 декабря 2025 00:36
UA EN RU
Зеленский ожидает доклад Умерова и Гнатова о готовности США корректировать мирный план Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов уже на пути в Европу. От них ожидается доклад относительно готовности США модифицировать нюансы мирного плана.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее видеообращение.

Глава государства отметил, что на днях Умеров и Гнатов провели предметные разговоры с представителями президента США Дональда Трампа.

"Я ожидаю от них подробную информацию обо всем, все, что было сказано американским представителям в Москве, о нюансах, которые готовы модифицировать американцы в переговорах с нами, с "русскими"", - заявил Зеленский.

Он напомнил, что в субботу провел разговор со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером и выразил благодарность за готовность работать 24/7.

"Американские представители знают базовые украинские позиции, это был разговор конструктивный, хоть и непростой. Продолжаем работать. Некоторые вещи можно обсудить только лично: Умеров и Гнатов будут докладывать мне, также я буду говорить с лидерами Европы - у нас запланированы встречи в Лондоне, а также в Брюсселе", - резюмировал президент.

Мирный план США

Напомним, по данным Axios, Зеленский во время субботних переговоров с Виткоффом и Кушнером обсуждал два ключевых вопроса - территории и гарантии безопасности. Источники говорят, что первая тема сложная, но по второй есть прогресс.

Также отметим, чтосегодня, 8 декабря, Зеленский прибудет с визитом в Лондон, где встретится с главой правительства Британии Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Они будут обсуждать текущие переговоры по мирному плану.

В то же время Bloomberg проинформировало, что европейские лидеры пытаются убедить Зеленского не идти на возможное соглашение о выводе ВСУ с Донбасса без надежных гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов.

Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Рустем Умеров Мирные переговоры Война в Украине мирный план США
