Россияне били по Харькову ночью, повреждены выходы метро, есть пострадавший

07:21 16.05.2026 Сб
1 мин
Удар пришел прямо в дорогу возле выхода из метро
aimg Екатерина Коваль
Россияне били по Харькову ночью, повреждены выходы метро, есть пострадавший Фото: взрывы раздавались в городе и ночью (Getty Images)
Утром 16 мая вражеский беспилотник ударил по центральной части Харькова в Шевченковском районе. Повреждены два выхода из метро, контактная сеть горэлектротранспорта, троллейбус и остановка общественного транспорта. Один житель пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова.

Читайте также: Зеленский анонсировал новые "дальнобойные санкции" против России

Утренний удар по центру

Беспилотник попал в дорогу в центральной части города. Повреждены два выхода из метро и контактная сеть горэлектротранспорта.

Также пострадали троллейбус и остановка общественного транспорта. Один житель получил ранения.

Ночные удары по районам города

В ночь на 16 мая Харьков также подвергся нескольким ударам. Около 0:30 "шахед" атаковал Холодногорский район.

Позже - в 1:23 и повторно в 1:39 - враг ударил по Основянскому району. В результате ночных ударов одна женщина пострадала - у нее зафиксирована острая реакция на стресс.

Удары по украинским городам продолжаются. 15 мая Россия нанесла удар по Запорожью - несмотря на опасность, патрульные полицейские сразу начали эвакуировать людей из зоны поражения.

В тот же день россияне атаковали дроном-камикадзе пригородный поезд в Запорожской области. Беспилотник попал вблизи одного из вагонов во время движения - двое пассажиров получили ранения.

Как война в Иране повлияет на цены и экономику Украины: глава НБУ назвал два сценария
