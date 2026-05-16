Россияне били по Харькову ночью, повреждены выходы метро, есть пострадавший

Фото: взрывы раздавались в городе и ночью (Getty Images)

Утром 16 мая вражеский беспилотник ударил по центральной части Харькова в Шевченковском районе. Повреждены два выхода из метро, контактная сеть горэлектротранспорта, троллейбус и остановка общественного транспорта. Один житель пострадал.

Утренний удар по центру Беспилотник попал в дорогу в центральной части города. Повреждены два выхода из метро и контактная сеть горэлектротранспорта. Также пострадали троллейбус и остановка общественного транспорта. Один житель получил ранения. Ночные удары по районам города В ночь на 16 мая Харьков также подвергся нескольким ударам. Около 0:30 "шахед" атаковал Холодногорский район. Позже - в 1:23 и повторно в 1:39 - враг ударил по Основянскому району. В результате ночных ударов одна женщина пострадала - у нее зафиксирована острая реакция на стресс.