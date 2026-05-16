Россияне били по Харькову ночью, повреждены выходы метро, есть пострадавший
Утром 16 мая вражеский беспилотник ударил по центральной части Харькова в Шевченковском районе. Повреждены два выхода из метро, контактная сеть горэлектротранспорта, троллейбус и остановка общественного транспорта. Один житель пострадал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова.
Утренний удар по центру
Беспилотник попал в дорогу в центральной части города. Повреждены два выхода из метро и контактная сеть горэлектротранспорта.
Также пострадали троллейбус и остановка общественного транспорта. Один житель получил ранения.
Ночные удары по районам города
В ночь на 16 мая Харьков также подвергся нескольким ударам. Около 0:30 "шахед" атаковал Холодногорский район.
Позже - в 1:23 и повторно в 1:39 - враг ударил по Основянскому району. В результате ночных ударов одна женщина пострадала - у нее зафиксирована острая реакция на стресс.
Удары по украинским городам продолжаются. 15 мая Россия нанесла удар по Запорожью - несмотря на опасность, патрульные полицейские сразу начали эвакуировать людей из зоны поражения.
В тот же день россияне атаковали дроном-камикадзе пригородный поезд в Запорожской области. Беспилотник попал вблизи одного из вагонов во время движения - двое пассажиров получили ранения.