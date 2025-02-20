Трамп расстроен из-за отказа Зеленского сесть за стол переговоров, - Уолтц

Заявления Трампа и Зеленского

Заметим, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча между американскими и российскими чиновниками.

Представитель Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что стороны договорились создать команды для работы над прекращением войны в Украине в формате, приемлемом для всех.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не признает никаких решений, принятых на этой встрече, поскольку ее позиция не учитывалась. Он также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Киев не соглашался на ультиматумы России и не изменит этой позиции сейчас.

После переговоров в Саудовской Аравии Дональд Трамп заявил, что рейтинг доверия к Зеленскому якобы составляет всего 4%. В ответ украинский президент отметил, что такие цифры распространяет Россия, и их обсуждают между США и РФ.

Кроме того, сегодня Трамп выразил недовольство тем, что в Украине не проводят выборы во время войны. Он назвал Зеленского "диктатором без выборов".

Комментарии Трампа вызвали немедленную и резкую реакцию европейских лидеров.

Так, канцлер Германии Олаф Шольц отверг заявления Трампа относительно Зеленского и назвал их неправильными и опасными. На это заявление Трампа отреагировал и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, который заявил, что подобное "глубоко необоснованно".

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