Трамп расстроен из-за отказа Зеленского сесть за стол переговоров, - Уолтц

Американский лидер Дональд Трамп выразил обеспокоенность из-за отказа украинского президента Владимира Зеленского от предложения сесть за стол переговоров. Штаты надеются, что президент Украины со временем примет предложение.
Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Белом доме.
"Президент Трамп сейчас очень расстроен президентом Зеленским и тем фактом, что он не сел за стол переговоров, не принял это предложение, которое мы предлагали. Он, я думаю, со временем его примет, и я очень надеюсь, что очень быстро", - сказал Уолтц.
В то же время он отметил, что президент Трамп четко заявил российской стороне, что главной идеей является прекращение огня.
Президент Трамп очень четко российской стороне заявил, и я четко скажу это сейчас: идея в том, чтобы остановить огонь. И мы можем очень еще долго говорить о том, что происходило где-то когда-то", - добавил советник.
Заметим, что 18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча между американскими и российскими чиновниками.
Представитель Госдепа США Тэмми Брюс сообщила, что стороны договорились создать команды для работы над прекращением войны в Украине в формате, приемлемом для всех.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не признает никаких решений, принятых на этой встрече, поскольку ее позиция не учитывалась. Он также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Киев не соглашался на ультиматумы России и не изменит этой позиции сейчас.
После переговоров в Саудовской Аравии Дональд Трамп заявил, что рейтинг доверия к Зеленскому якобы составляет всего 4%. В ответ украинский президент отметил, что такие цифры распространяет Россия, и их обсуждают между США и РФ.
Кроме того, сегодня Трамп выразил недовольство тем, что в Украине не проводят выборы во время войны. Он назвал Зеленского "диктатором без выборов".
Комментарии Трампа вызвали немедленную и резкую реакцию европейских лидеров.
Так, канцлер Германии Олаф Шольц отверг заявления Трампа относительно Зеленского и назвал их неправильными и опасными. На это заявление Трампа отреагировал и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, который заявил, что подобное "глубоко необоснованно".
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