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Шольц о заявлениях Трампа про Зеленского: неправильны и опасны

Украина, Среда 19 февраля 2025 20:56
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Шольц о заявлениях Трампа про Зеленского: неправильны и опасны Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг заявления Трампа о том, что президент Украины Владимир Зеленский является якобы "диктатором". Их он назвал "неправильными и опасными".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. Это правда: Владимир Зеленский - избранный глава государства Украина", - заявил он.

Он добавил, что тот факт, что очередные выборы не могут проводиться в разгар войны, соответствует требованиям Конституции Украины и избирательного законодательства.

"Никто не должен утверждать обратное", - констатировал Шольц.

Канцлер напомнил, что именно Россия во главе с Владимиром Путиным начала войну в Украине.

"Украина уже почти три года защищается от беспощадной российской агрессии. День за днем", - уточнил он.

Реакция премьера Норвегии

На это заявление Трампа отреагировал и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, который считает подобное "глубоко необоснованным".

"Я думаю, что это (заявление Трампа, - ред) глубоко необоснованно и безосновательно. Это всенародно избранный президент с подавляющим большинством голосов, которого полномасштабная война застала в середине его срока", - отметил он.

Что сказал Трамп о Зеленском

В последние дни президент США Дональд Трамп довольно резок и провокативен в своих заявлениях. К тому же часто в них прослеживаются нарративы российской пропаганды.

Так, Трамп назвал президента Владимира Зеленского "диктатором без выборов". Также он заявил, что поддержка Зеленского среди украинцев якобы "составляет 4%". Хотя согласно последнему соцопросу, Зеленскому доверяют 57% украинцев.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине Олаф Шольц
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