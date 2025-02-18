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Трамп намекнул на необходимость проведения выборов в Украине

Вторник 18 февраля 2025 23:42
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Трамп намекнул на необходимость проведения выборов в Украине Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине давно не было выборов. По его словам, у действующего главы государства низкий рейтинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

"Сейчас имеем ситуацию в Украине, когда давно не было выборов. Там военное положение введено. И лидер украинский теперь уже, как бы мне не грустно это констатировать, его поддержка составляет 4%", - заявил Трамп.

Рейтинг Зеленского

Отметим, что на данный момент неясно, откуда Трамп взял такие цифры рейтинга, поскольку согласно украинским опросам данные совершенно другие.

Так, согласно опросу КМИС, в декабре 2024 года президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 52% украинцев, а не доверяли, 39%. Остальные 9 ответили, что не могут определиться со своим отношением.

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