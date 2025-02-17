Украина не знала о переговорах в Саудовской Аравии и не будет их признавать, - Зеленский

Украина не будет участвовать в переговорах между США и Россией Саудовской Аравии о прекращении войны.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию

По его словам, Украина не признает никаких результатов переговоров в Саудовской Аравии, которые состоятся без Украины.

"Украина не будет принимать. Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как не имеющие результатов. Мы не можем признавать любые вещи или договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать. Наверное, там есть двусторонний трек. И США имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы. Если честно, они и до этого об этом говорили. Только теперь стали публично говорить. Тогда это было как моветон - во время войны говорить с агрессором", - сказал президент.

Зеленский отметил, что украинская делегация совершит "официальный визит" в Саудовскую Аравию, и что такой статус не получается за сутки.

"Журналисты и все понимают, что статус "официальный визит" не получается за сутки-трое. Это просто невозможно. Я делал много разных визитов во время войны, но это статус официального. Готовились соответствующие документы и тому подобное. Поэтому это не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей США и РФ. Безусловно, я спрошу у его превосходительства Мухаммеда (наследного принца Саудовской Аравии - ред.), когда буду в Саудовской Аравии, что он об этом знает. Просто интересно", - сказал Зеленский.

Переговоры в Саудовской Аравии

На выходных стало известно, что в Саудовской Аравии состоится встреча между высокопоставленными чиновниками Соединенных Штатов Америки (США) и России.

Подробнее о том, что известно о переговорах в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.

Впоследствии стало известно, что украинская правительственная делегация также прибыла с визитом в Саудовскую Аравию.