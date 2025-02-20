Трамп засмучений через відмову Зеленського прийняти угоду про рідкісноземи, - Волтц

Американський лідер Дональд Трамп висловив занепокоєння через відмову українського президента Володимира Зеленського від його пропозиції. Штати сподіваються, що президент України з часом її прийме.
Про це заявив радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг в Білому домі.
"Президент Трамп зараз дуже засмучений президентом Зеленським і тим фактом, що він не сів за стіл переговорів, не прийняв цю пропозицію, яку ми пропонували. Він, я думаю, з часом її прийме, і я дуже сподіваюся, що дуже швидко", - сказав Волтц.
Водночас він зауважив, що президент Трамп чітко заявив російській стороні, що головною ідеєю є припинення вогню.
Президент Трамп дуже чітко російській стороні заявив, і я чітко скажу це зараз: ідея в тому, щоб зупинити вогонь. І ми можемо дуже ще довго говорити про те, що відбувалося десь колись", - додав радник.
Зауважимо, що 18 лютого в Саудівській Аравії відбулася зустріч між американськими та російськими чиновниками.
Представниця Держдепу США Теммі Брюс повідомила, що сторони домовилися створити команди для роботи над припиненням війни в Україні у форматі, прийнятному для всіх.
Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не визнає жодних рішень, ухвалених на цій зустрічі, оскільки її позицію не враховували. Він також нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Київ не погоджувався на ультиматуми Росії й не змінить цієї позиції зараз.
Після переговорів у Саудівській Аравії Дональд Трамп заявив, що рейтинг довіри до Зеленського нібито становить лише 4%. У відповідь український президент зазначив, що такі цифри поширює Росія, і їх обговорюють між США та РФ.
Крім того, сьогодні Трамп висловив невдоволення тим, що в Україні не проводять вибори під час війни. Він назвав Зеленського "диктатором без виборів".
Коментарі Трампа викликали негайну і різку реакцію європейських лідерів.
Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заяви Трампа щодо Зеленського та назвав їх неправильними та небезпечними. На цю заяву Трампа відреагував і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, який заявив, що подібне "глибоко необґрунтовано".
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