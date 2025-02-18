Зеленский сделал заявление о встрече США и России в Саудовской Аравии

Украина в начале полномасштабного вторжения не пошла на ультиматумы России. И не будет делать этого сейчас.

Как передает РБК-Украина , об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"У меня такое впечатление, что сейчас происходят какие-то переговоры и они с таким же настроением происходят. Они происходят между представителями России и США. Об Украине без Украины. Интересно, если мы в самый сложный момент не пошли на все эти ультиматумы, откуда такое ощущение, что сейчас Украина на это пойдет?", - отметил президент.

Зеленский напомнил, что в начале вторжения Россия ставила Украине ультиматумы по сокращению количества военных и признанию оккупированных территорий российскими.

Встреча США и России в Саудовской Аравии

Сегодня, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоялась встреча между американскими и российскими чиновниками.

По словам представительницы Госдепа США Тэмми Брюс, во время встречи две стороны договорились назначить команды для работы над "прекращением конфликта в Украине таким образом, чтобы это было приемлемым для всех сторон".

При этом еще вчера, 17 февраля, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Украина не будет признавать результаты такой встречи, поскольку там вопрос завершения войны обсуждали без украинской стороны.

Также, как сообщают американские СМИ, США и Россия разработали мирный план для Украины. Он включает проведение новых выборов как ключевой этап урегулирования конфликта.

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