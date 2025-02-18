Госдеп США озвучил итог переговоров с Россией в Саудовской Аравии: о чем договорились
Делегации США и России на переговорах в Саудовской Аравии продвинулись на пути мира в Украине. Были достигнуты договоренности по ряду вопросов.
Об этом заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Одного телефонного звонка и последующей встречи недостаточно для установления прочного мира. Мы должны действовать, и сегодня мы сделали важный шаг вперед", - сказала она.
Брюс заявила в резюме переговоров, что Соединенные Штаты хотят остановить убийства и используют свою силу в мире для объединения стран.
По ее словам, президент Трамп - единственный лидер в мире, который мог бы убедить Украину и Россию согласиться на это.
По ее словам, в ходе переговоров официальные лица США и России договорились:
- "Создать механизм консультаций для устранения раздражителей в наших двусторонних отношениях с целью принятия мер, необходимых для нормализации работы наших дипломатических миссий".
- "Назначить соответствующие высокопоставленные команды для начала работы над скорейшим прекращением конфликта в Украине таким образом, чтобы это было прочным, устойчивым и приемлемым для всех сторон".
- "Заложить основу для будущего сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный геополитический интерес, а также историческим экономическим и инвестиционным возможностям, которые возникнут в результате успешного завершения конфликта в Украине".
- "Оставаться вовлеченными, чтобы обеспечить своевременное и продуктивное продвижение процесса".
Переговоры в Эр-Рияде
Напомним, в Саудовской Аравии 18 февраля проходила встреча официальных делегаций США и РФ.
Переговоры в Эр-Рияде последовали за телефонным разговором президента Трампа с Владимиром Путиным на прошлой неделе, в котором он изменил ключевые позиции США по войне.
США представляли советник по национальной безопасности Белого дома Майк Уолтц, спецпредставитель Трампа Стив Виткофф и госсекретарь Марко Рубио. Путин направил на переговоры министра иностранных дел Сергея Лаврова и помощника Кремля по внешней политике Юрия Ушакова.
Как заявили перед переговорами в Госдепе США, встреча - способ "определить, серьезны ли намерения русских и находятся ли они на одной волне" с США в вопросе прекращения войны в Украине.
Президент Владимир Зеленский уже предупредил, что Украина не признает "никаких соглашений о нас без нас".