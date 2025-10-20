ua en ru
Решение по "Томагавкам" Украине еще открыто, - Вэнс

США, Понедельник 20 октября 2025 07:23
Решение по "Томагавкам" Украине еще открыто, - Вэнс Иллюстративное фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Президент США Дональд Трамп "услышал запрос" Украины на ракеты "Томакавк", пытается прежде всего заботиться о безопасности Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова вице-президента США Джей Ди Венса.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил журналистам, что окончательное решение о передаче Украине крылатых ракет "Томагавк" еще не принято.

Но, по его словам, США продолжают анализировать возможности поставки оружия Киеву.

Вице-президент США подчеркнул, что в этом вопросе Дональд Трамп прежде всего стремится обеспечить интересы своей страны.

"Нам надо иметь критически важные системы вооружения для собственных вооруженных сил, наших собственных войск. Именно на этом сосредоточен президент", - сказал он.

Позиция Дональда Трампа

Три дня назад, 17 октября, такое же заявление делал и Дональд Трамп. Во время общения с журналистами в Белом доме он говорил:

"Соединенным Штатам Америки также нужны "Томагавки". У нас их много. Но они нам нужны. Мы не можем исчерпать их ради нашей страны. Они очень сильные. Они очень точные. Они очень добрые. Но они нам тоже нужны. Поэтому я не знаю, что мы можем с этим сделать".

Также президент США сказал, что Путину во время телефонного разговора не понравилась идея передачи от США партнерам несколько тысяч "Томагавков".

"Я сказал Путину: "Вы не возражаете, если я дам вашим противникам несколько тысяч "Томагавков"? Ему эта идея не понравилась", - сказал Трамп.

Объяснение Владимира Зеленского

После встречи с Дональдом Трампом 18 октября президент Украины Владимир Зеленский на брифинге сказал, что на самом деле тему предоставления Украине Tomahawk никто не отменял. Но стороны договорились не поднимать эту тему публично, поскольку США, мол, не хотят эскалации.

Кроме того, по его словам, россияне боятся не только этих ракет, но и того, как Украина сможет их комбинировать с другим вооружением.

Поэтому, по мнению Зеленского, Трамп мог изменить мнение о предоставлении Украине крылатых ракет "Томагавк" после разговора с Путиным.

