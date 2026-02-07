RU

Трамп заинтриговал заявлением по Украине: ожидает развития событий

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Американский лидер Дональд Трамп заявил об "очень хороших" переговорах по мирному урегулированию в Украине и добавил, что скоро кое-что может произойти.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп сказал журналистам на борту самолета Air Force One, сообщает Белый дом.

Читайте также: "Есть продвижение". РБК-Украина узнало новые детали переговоров в Абу-Даби

"Сегодня у нас были очень хорошие переговоры по России и Украине, кое-что может произойти", - заявил президент США.

Он также добавил, что у американской стороны проходят "очень хорошие" переговоры с РФ и Украиной, а также с Ираном.

"У нас проходят очень хорошие переговоры с Ираном, очень хорошие переговоры с Россией и Украиной. Мы много и хорошо разговариваем", - сообщил американский лидер.

Мирные переговоры

Как известно, крайний раунд переговоров по Украине прошел в США 4-5 февраля, во Флориде. Однако вопрос территорий все еще не решен. В то же время источники СМИ сообщили, что достижение мира между Украиной и РФ возможно уже в марте.

Проблемным для достижения мира является вопрос территорий и Запорожской АЭС. Россия хочет полный контроль над ЗАЭС, Донбассом и районами в Херсонской и Запорожской областях - даже над теми, которые не оккупированы.

На днях в Москве вообще заявили, что согласятся на мир, если международное сообщество признает Донбасс русским. На это заявление отреагировал президент Владимир Зеленский.

Напомним, что Киев не соглашается на условия агрессора - выводить войска из Донбасса и других регионов никто не будет, так как и отдавать ЗАЭС в руки Москвы.

