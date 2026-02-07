Трамп заінтригував заявою щодо України: очікує розвитку подій

"Сьогодні у нас були дуже хороші переговори щодо Росії та України, дещо може статися", - заявив президент США.

Він також додав, що в американської сторони проходять "дуже хороші" переговори з РФ та Україною, а також з Іраном.

"У нас проходять дуже гарні переговори з Іраном, дуже хороші переговори з Росією та Україною. Ми багато й добре розмовляємо", - повідомив американський лідер.