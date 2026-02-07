UA

Трамп заінтригував заявою щодо України: очікує розвитку подій

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Американський лідер Дональд Трамп заявив про "дуже хороші" переговори щодо мирного врегулювання в Україні додав, що скоро дещо може відбутися.

Як передає РБК-Україна, про це Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force One, повідомляє Білий дім.

Читайте також: "Є просування". РБК-Україна дізналося нові деталі переговорів в Абу-Дабі

"Сьогодні у нас були дуже хороші переговори щодо Росії та України, дещо може статися", - заявив президент США.

Він також додав, що в американської сторони проходять "дуже хороші" переговори з РФ та Україною, а також з Іраном.

"У нас проходять дуже гарні переговори з Іраном, дуже хороші переговори з Росією та Україною. Ми багато й добре розмовляємо", - повідомив американський лідер.

Мирні переговори

Як відомо, крайніій раунд переговорів щодо України пройшов у США 4-5 лютого, у Флориді. Однак питання територій все ще не вирішене. Водночас джерела ЗМІ повідомили, що досягнення миру між Україгою та РФ можливе вже у березні.

Проблемним для досягнення миру є питання територій та Запорізької АЕС. Росія хоче повний контроль над ЗАЕС, Донбасом та районами в Херсонській та Запорізькій областях - навіть над тими, які не окуповані.

Днями у Москві взагалі заявили, що погодяться на мир, якщо міжнародна спільнота визнає Донбас російським. На цю заяву відреагував президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Київ не погоджується на умови агресора - виводити війська з Донбасу та інших регіонів ніхто не буде, так як і віддавати ЗАЕС в руки Москви.

