ua en ru
Сб, 07 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Трамп заинтриговал заявлением по Украине: ожидает развития событий

Суббота 07 февраля 2026 03:57
UA EN RU
Трамп заинтриговал заявлением по Украине: ожидает развития событий Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Американский лидер Дональд Трамп заявил об "очень хороших" переговорах по мирному урегулированию в Украине и добавил, что скоро кое-что может произойти.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп сказал журналистам на борту самолета Air Force One, сообщает Белый дом.

Читайте также: "Есть продвижение". РБК-Украина узнало новые детали переговоров в Абу-Даби

"Сегодня у нас были очень хорошие переговоры по России и Украине, кое-что может произойти", - заявил президент США.

Он также добавил, что у американской стороны проходят "очень хорошие" переговоры с РФ и Украиной, а также с Ираном.

"У нас проходят очень хорошие переговоры с Ираном, очень хорошие переговоры с Россией и Украиной. Мы много и хорошо разговариваем", - сообщил американский лидер.

Мирные переговоры

Как известно, крайний раунд переговоров по Украине прошел в США 4-5 февраля, во Флориде. Однако вопрос территорий все еще не решен. В то же время источники СМИ сообщили, что достижение мира между Украиной и РФ возможно уже в марте.

Проблемным для достижения мира является вопрос территорий и Запорожской АЭС. Россия хочет полный контроль над ЗАЭС, Донбассом и районами в Херсонской и Запорожской областях - даже над теми, которые не оккупированы.

На днях в Москве вообще заявили, что согласятся на мир, если международное сообщество признает Донбасс русским. На это заявление отреагировал президент Владимир Зеленский.

Напомним, что Киев не соглашается на условия агрессора - выводить войска из Донбасса и других регионов никто не будет, так как и отдавать ЗАЭС в руки Москвы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Морозы до -25 возвращаются: когда ждать пик холодов и как скоро потеплеет
Морозы до -25 возвращаются: когда ждать пик холодов и как скоро потеплеет
Аналитика
Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мир без контроля. Как Путин и Трамп развязывают руки ядерным арсеналам США и РФ