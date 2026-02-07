Трамп заинтриговал заявлением по Украине: ожидает развития событий

Американский лидер Дональд Трамп заявил об "очень хороших" переговорах по мирному урегулированию в Украине и добавил, что скоро кое-что может произойти.

Как передает РБК-Украина , об этом Трамп сказал журналистам на борту самолета Air Force One, сообщает Белый дом.

"Сегодня у нас были очень хорошие переговоры по России и Украине, кое-что может произойти", - заявил президент США.

Он также добавил, что у американской стороны проходят "очень хорошие" переговоры с РФ и Украиной, а также с Ираном.

"У нас проходят очень хорошие переговоры с Ираном, очень хорошие переговоры с Россией и Украиной. Мы много и хорошо разговариваем", - сообщил американский лидер.