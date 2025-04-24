Трамп заинтриговал собственным дедлайном для Украины и РФ: потом отношение будет другим

Президент США Дональд заявил, что имеет собственный дедлайн в вопросе о мирных переговоров России и Украины.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

У Трампа спросили, имеет ли тот собственный дедлайн в вопросе о мирных переговорах между Украиной и Россией.

"У меня есть свой срок. У меня есть свой срок, и мы хотим, чтобы он был быстрым", - ответил президент США.

Он заявил, что у него есть крайний срок, после которого "будет совсем другое отношение".

"Но я думаю, что у этого (мирного соглашения - ред.) есть очень хорошие шансы", - сказал он.

Заявления Трампа относительно перемирия

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал быстро завершить войну в Украине. Однако после возвращения к власти начал делать заявления, созвучные с пророссийской риторикой, частично возлагая вину за войну на Киев.

Трамп называл Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинял его в бездействии. Впоследствии признал вину России, но одновременно возложил ответственность и на Джо Байдена. Недавно снова заявил, что в войне виноваты и Байден, и Зеленский, хотя позже вспомнил и Путина.