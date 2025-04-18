США предлагают оставить оккупированные территории РФ и "забыть" об Украине в НАТО, - Bloomberg

США представили европейским союзникам собственные предложения по заключению мирного соглашения между Украиной и Россией. Они, в частности, предлагают оставить оккупированные территории РФ и отвергают членство Украины в НАТО.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщили европейские чиновники Bloomberg, свой план США представили во время встреч в Париже 17 апреля.

По данным источников издания, предложение США предусматривает фактическое замораживание войны, причем временно оккупированные территории Украины останутся под контролем России.

Предложение также предусматривает ослабление санкций против России и отвергает обсуждение стремления Украины стать членом НАТО.

В то же время источники Bloomberg отказались раскрывать другие детали плана.

Один из европейских чиновников заявил, что упомянутые планы не будут "окончательным урегулированием", а европейские союзники Украины не будут признавать ее оккупированные территории российскими.

Собеседники издания также подчеркнули, что переговоры будут безрезультатными, если Россия не согласится прекратить боевые действия, и отметили важность предоставления Украине гарантий безопасности для обеспечения любого соглашения.

Стоит отметить, что если информация Bloomberg соответствует действительности, то фактически США представили союзникам "план" спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. После переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным он заявил, что "ключом" к завершению войны в Украине являются так называемые "пять территорий".

Также, как писало Reuters, Уиткофф позже заявил главе Белого дома Дональду Трампу о том, что самый быстрый шаг к миру в Украине - это якобы отдать России право собственности на четыре восточных украинских региона.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина - суверенное государство, и все территории принадлежат только ей. Поэтому для нее неприемлемо признавать временно оккупированные украинские территории российскими ради мирного соглашения.