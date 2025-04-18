США могут выйти из переговоров по Украине: Трамп назвал условие

США могут прекратить участие в переговорах по завершению войны России против Украины. Это произойдет, если одна из сторон будет препятствовать миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа.

Американского лидера попросили прокомментировать заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что США выйдут из переговорного процесса по Украине, если в ближайшие дни не будет признаков того, что сделка между Киевом и Москвой возможна в ближайшие недели.



"Точных сроков нет, но мы хотим сделать это быстро. Речь идет о жизнях. Люди умирают", - подчеркнул в ответ Трамп.

По его словам, 2,5 тысячи человек погибают каждую неделю в жестокой битве. Поэтому США "в идеале" собираются это остановить.

"Если по какой-то причине одна из сторон создает серьезные препятствия, мы просто скажем: "Вы глупцы, вы ужасные люди", - и откажемся от всего. Но, надеемся, до этого не дойдет. Марко (госсекретарь Марко Рубио - ред.) прав, когда говорит, что мы хотим, чтобы все закончилось", - подчеркнул президент.

Он также добавил, что каждый день погибает много людей, пока "кто-то продолжает играть в игры". И США не собираются это теперь.

В то же время Трамп отметил, что есть "хорошие шансы" решить такую проблему. И он был "не хотел говорить" о выходе США из мирных переговоров.