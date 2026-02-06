Трамп захотел переименовать ключевые в США вокзал и аэропорт в его честь: идею отклонили

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать один из ключевых транспортных объектов в Нью-Йорке - вокзал Penn Station и международный аэропорт Dulles International Airport в Вашингтоне в свою честь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным источников, в прошлом месяце Трамп обратился к лидеру меньшинства в Сенате Чаку Шумеру с предложением о возобновлении финансирования проекта Gateway, общий объем которого превышает 16 миллиардов долларов.
Эта программа предусматривает строительство нового железнодорожного тоннеля под рекой Гудзон, который соединит Нью-Йорк и Нью-Джерси и модернизирует инфраструктуру одной из самых оживленных транспортных артерий США.
Однако условием Трампа для возобновления финансирования проекта было переименование в его честь вокзала в Нью-Йорке и аэропорта в Вашингтоне. Это предложение Шумер отклонил, объяснив, что не имеет полномочий реализовать такое требование.
Следует отметить, что замораживание средств для Gateway уже вызвало юридический конфликт: штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси подали в суд на администрацию Трампа, утверждая, что блокирование финансирования является незаконным.
Как пишет CNN, инициатива с переименованием вызвала широкий резонанс среди законодателей и общественности, хотя Белый дом официально не комментирует эту информацию.
Переименование крупных общественных объектов в честь действующих политиков является нетипичной практикой для США и требует широкой поддержки на уровне Конгресса и местных органов власти. Скептики уже высказали мнение, что даже при поддержке отдельных законодателей такая инициатива вряд ли наберет достаточное количество голосов для принятия.
Как известно, Трамп практикует в США переименование известных объектов в свою честь. Например, недавно во Флориде переименовали в честь американского лидера ключевую дорогу.
А в начале декабря 2025 года Институт мира США официально был переименован в честь Дональда Трампа. Это произошло на фоне переговоров по мирному соглашению для Украины.
Также глава Белого дома добивался переименования "Центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди". Он хотел. чтобы рядом с именем бывшего президента было и его имя.
Рабочие уже начали демонтаж названия Центра Кеннеди, чтобы добавить имя Трампа, однако это вызвало большой скандал в США. В связи с увлечением действующего главы Белого дома - переименовывать в свою честь объекты в США - Конгресс планирует запретить подобную практику.