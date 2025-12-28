ua en ru
"Оскорбление американского народа": Трампу запретят переименования в США в его честь

Воскресенье 28 декабря 2025 06:30
"Оскорбление американского народа": Трампу запретят переименования в США в его честь Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Конгресс США планирует запретить переименование любого федерального здания, земли или иного актива в честь действующего американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek.

Повод для законопроекта

Поводом для инициирования законопроекта стало противоречивое решение добавить имя Трампа к Центру исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди, вступившее в силу 19 декабря - с этой даты рабочие начали монтаж предыдущего названия.

В итоге здание получило новое название - "Мемориальный центр исполнительских искусств имени Дональда Дж. Трампа и Джона Ф. Кеннеди", за что проголосовал Совет попечителей Центра Кеннеди.

Голосование за добавление имени Трампа в Центр исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди вызвало беспокойство относительно исторического наследия, полномочий Конгресса и того, что некоторые законодатели называют схемой политизации государственных активов.

Это подчеркивает более широкие вопросы относительно границ президентской власти и защиты национальной памяти - вопросы, которые резонируют в американской политической и культурной жизни.

После этого громкого переименования законодатели США внесли законопроекты, чтобы отменить это изменение и запретить подобные действия в будущем.

Кто стал инициатором законопроектов

Демократическая конгрессвумен Эйприл Макклейн Делани из Мэриленда внесла два законопроекта: Закон о защите Центра Кеннеди, который аннулирует голосование совета и обязывает удалить имя Трампа со всех вывесок, и Закон о целостности федеральной собственности, который будет запрещать переименование федеральных активов в честь действующих президентов.

Макклейн Делани назвала эти усилия важными для защиты национального наследия и контроля Конгресса над федеральными мемориалами.

"Конгресс должен прекратить "брендирование Трампом" наших национальных сокровищ и мемориалов, особенно учреждения, которое возвышает наше национальное искусство и чтит память покойного президента Джона Ф. Кеннеди. И если это недостаточно ясно, мой второй законопроект будет гарантировать, что никакой другой федеральный памятник никогда не сможет быть назван в честь действующего президента. Законодателям давно пора провести твердую границу, чтобы предотвратить такую деятельность", - заявила она.

Конгрессвумен добавила, что такие действия со стороны Трампа - оскорбление американского народа.

"Центр Кеннеди - это памятник погибшему президенту. Изменение названия Центра Кеннеди - это предательство наследия президента Кеннеди и оскорбление американского народа и нашей общей истории", - подытожила Делани.

Тем временем независимый сенатор Берни Сандерс из Вермонта объявил о параллельном законопроекте в Сенате, назвав действия Трампа "высокомерными" и пообещав законодательный запрет на наименование федеральных объектов в честь действующих президентов.

Стоит вспомнить и реакцию потомков бывшего президента США Кеннеди на переименование Центра. Керри Кеннеди, дочь Роберта Ф. Кеннеди, сказала, что бывший президент "с гордостью выступал за справедливость, мир, равенство, достоинство, разнообразие и сострадание к тем, кто страдает".

"Президент Трамп выступает против этих ценностей, и его имя не должно стоять рядом с именем президента Кеннеди", - добавила она.

Эти шаги следуют после других громких усилий Трампа по наименованию. Речь идет, в частности, о переименовании Института мира США и намерении главы Белого дома построить линкор для ВМС "класса Трамп" - это привело к дальнейшей проверке и юридическим вызовам.

Что будет дальше

Как пишет издание, судьба названия Центра Кеннеди и кампании Трампа по брендированию федеральной собственности зависит от Конгресса и судов. Уже подан иск, оспаривающий переименование, а представитель Битти, выступающий за это, утверждает, что для любых официальных изменений нужны действия Конгресса.

Если Закон о защите Центра Кеннеди или Закон о целостности федеральной собственности будет принят, они не только восстановят первоначальное название центра, но и установят правовые границы для будущих усилий по наименованию, что потенциально ограничит подобные инициативы нынешних или будущих президентов.

Напомним, что Институт мира США официально переименовали в честь президента США Дональда Трампа на фоне переговоров по мирному соглашению по Украине.

Отметим, кроме переименований в свою честь в США Трамп запланировал реконструкция бального зала Белого дома, что обойдется в 400 млн долларов.

