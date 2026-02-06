Трамп захотів перейменувати ключові у США вокзал та аеропорт на його честь: ідею відхилили

За даними джерел, минулого місяця Трамп звернувся до лідера меншості в Сенаті Чака Шумера з пропозиціє щодо відновлення фінансування проєкту Gateway, загальний обсяг якого перевищує 16 мільярдів доларів.

Ця програма передбачає будівництво нового залізничного тунелю під річкою Гудзон, що з’єднає Нью-Йорк і Нью-Джерсі та модернізує інфраструктуру однієї з найжвавіших транспортних артерій США.

Однак умовою Трампа для відновлення фінансування проєкту було перейменуванння на його честь вокзалу в Нью-Йорку та аеропорту у Вашингтоні. Цю пропозицію Шумер відхилив, пояснивши, що не має повноважень реалізувати таку вимогу.

Слід зазначити, що заморожування коштів для Gateway уже спричинило юридичний конфлікт: штати Нью-Йорк і Нью-Джерсі подали до суду на адміністрацію Трампа, стверджуючи, що блокування фінансування є незаконним.

Як пише CNN, ініціатива з перейменуванням викликала широкий резонанс серед законодавців і громадськості, хоча Білий дім офіційно не коментує цю інформацію.

Перейменування великих громадських об’єктів на честь діючих політиків є нетиповою практикою для США і вимагає широкої підтримки на рівні Конгресу та місцевих органів влади. Скептики вже висловили думку, що навіть за підтримки окремих законодавців така ініціатива навряд чи набере достатньої кількості голосів для ухвалення.