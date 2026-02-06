Трамп захотів перейменувати ключові у США вокзал та аеропорт на його честь: ідею відхилили

Президент США Дональд Трамп запропонував перейменувати один із ключових транспортних об’єктів у Нью-Йорку - вокзал Penn Station та міжнародний аеропорт Dulles International Airport у Вашингтоні на свою честь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними джерел, минулого місяця Трамп звернувся до лідера меншості в Сенаті Чака Шумера з пропозиціє щодо відновлення фінансування проєкту Gateway, загальний обсяг якого перевищує 16 мільярдів доларів.
Ця програма передбачає будівництво нового залізничного тунелю під річкою Гудзон, що з’єднає Нью-Йорк і Нью-Джерсі та модернізує інфраструктуру однієї з найжвавіших транспортних артерій США.
Однак умовою Трампа для відновлення фінансування проєкту було перейменуванння на його честь вокзалу в Нью-Йорку та аеропорту у Вашингтоні. Цю пропозицію Шумер відхилив, пояснивши, що не має повноважень реалізувати таку вимогу.
Слід зазначити, що заморожування коштів для Gateway уже спричинило юридичний конфлікт: штати Нью-Йорк і Нью-Джерсі подали до суду на адміністрацію Трампа, стверджуючи, що блокування фінансування є незаконним.
Як пише CNN, ініціатива з перейменуванням викликала широкий резонанс серед законодавців і громадськості, хоча Білий дім офіційно не коментує цю інформацію.
Перейменування великих громадських об’єктів на честь діючих політиків є нетиповою практикою для США і вимагає широкої підтримки на рівні Конгресу та місцевих органів влади. Скептики вже висловили думку, що навіть за підтримки окремих законодавців така ініціатива навряд чи набере достатньої кількості голосів для ухвалення.
Як відомо, Трамп практикує в США перейменування відомих об'єктів на свою честь. Наприклад, нещодавно у Флориді перейменували на честь американського лідера ключову дорогу.
А на початку грудня 2025 року Інститут миру США офіційно було перейменовано на честь Дональда Трампа. Це сталося на тлі переговорів щодо мирної угоди для України.
Також глава Білого дому добивався перейменування "Центру виконавських мистецтв імені Джона Ф. Кеннеді". Він хотів. щоб поруч з ім'ям колишнього президента було і його ім'я.
Робітники вже почали демонтаж назви Центру Кеннеді, щоб додати ім'я Трампа, однак це викликало неабиякий скандал у США. У зв'язку з захопленням чинного глави Білого дому - перейменовувати на свою честь об'єкти в США - Конгрес планує заборонити подібну практику.