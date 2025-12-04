ua en ru
Ликвидированный и названный "никчемным" Институт мира США теперь носит имя Трампа

США, Четверг 04 декабря 2025 11:29
Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Институт мира США официально переименовали в честь Дональда Трампа на фоне переговоров по мирному соглашению по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Имя президента Дональда Трампа появилось на здании и вывесках United States Institute of Peace (USIP) - независимого учреждения, которое администрация Трампа фактически ликвидировала в начале этого года.

Заявление о переименовании было сделано накануне подписания мирного соглашения между Руандой и Демократической Республикой Конго - церемония планируется состояться именно в здании института

Так, госдепартамент США в среду, 3 декабря, опубликовал в социальных сетях сообщение: "Добро пожаловать в Институт мира Дональда Дж. Трампа. Лучшее еще впереди", заявив, что институт переименован "в честь крупнейшего заключателя соглашений в истории нашей страны".

Таким образом представители Белого дома заявили, что это признание роли Трампа в миротворческих инициативах, в том числе и накануне подписания мирного соглашения между Украиной и ее партнерами.

А вот бывшее руководство и сотрудники института назвали переименование "оскорблением" и подчеркнули, что организация всегда была независимой от политических влияний.

"Федеральный суд уже признал, что вооруженный захват здания правительством был незаконным. Владельцы института в конце концов восстановят его уставные цели", - отметил юрист бывшего руководства и сотрудников USIP Джордж Фут.

По его словам, сейчас продолжается судебный процесс относительно легитимности действий администрации Дональда Трампа, поэтому окончательный статус здания и названия пока остается неопределенным.

В свою очередь, представитель Белого дома Анна Келли заявила, что USIP "когда-то был чрезмерно раздутым и ненужным органом, который тратил 50 миллионов долларов в год, не принося мира". По ее словам, "теперь Институт мира Дональда Дж. Трампа станет мощным символом того, что сильное лидерство может достичь глобальной стабильности".

Заметим, что Институт мира США, основанный Конгрессом в 1984 году для предотвращения конфликтов и мирного урегулирования, ранее подвергся существенному сокращению финансирования и увольнению большинства сотрудников.

Напомним, США пытаются положить конец войне России против Украины. Дональд Трамп постоянно говорит, что он урегулировал восемь войн и это будет девятая.

Накануне Дональд Трамп отметил, что у американских переговорщиков, его спецпредставителя Стива Уиткоффа и его зятя Джареда Кушнера была достаточно хорошая встреча с Путиным в Москве.

В то же время помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что компромиссов на встрече по урегулированию войны не было достигнуто во время встречи с американцами.

