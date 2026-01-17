ua en ru
Сб, 17 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Во Флориде в честь Трампа переименовали дорогу

Суббота 17 января 2026 22:01
UA EN RU
Во Флориде в честь Трампа переименовали дорогу Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп торжественно отметил переименование дороги в свою честь рядом со своим частным клубом в Палм-Бич, в штате Флорида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет агентство, законодатели штата одобрили присвоение нового почетного названия части Южного бульвара. Речь о дороге, которая соединяет международный аэропорт Палм-Бич с резиденцией Трампа США Мар-а-Лаго.

По ней части курсирует кортеж президента США, который перемещаться между аэропортом и резиденцией.

Трамп торжественно отмечая переименование дороги заявил, что "чрезвычайно польщен" этим признанием.

"Я запомню этот потрясающий жест на всю оставшуюся жизнь", - сказал президент, выступая на мероприятии, которое прошло в Мар-а-Лаго.

По словам представителей окружной комиссии, переименование не влияет на официальные адреса, системы реагирования на чрезвычайные ситуации или правительственные карты.

Другие переименования

Напомним, в начале декабря 2025 года Институт мира США официально был переименован в честь Дональда Трампа. Это произошло на фоне переговоров по мирному соглашению для Украины.

Кроме того, недавно Трамп анонсировал строительство новых судов для военного флота США, которые тоже будут названы в его честь.

Ранее мы писали, что по информации Newsweek, Конгресс США намерен запретить переименование любого федерального здания, земли или другого актива в честь Трампа.

Подробнее о том, почему Дональд Трамп меняет символы американской власти - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Флорида
Новости
Обновленные правила комендантского часа в Киеве: что теперь разрешено
Обновленные правила комендантского часа в Киеве: что теперь разрешено
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа