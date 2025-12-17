Коррупция или роскошь? Трамп озвучил новую цену за бальный зал в Белом доме

Президент США Дональд Трамп назвал новую цену за проект бального зала в Белом доме. Теперь он обойдется аж в 400 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Так, во вторник, 16 декабря, Трамп представил последнюю оценку стоимости проекта. По его словам, теперь проект обойдется в 400 млн долларов, при этом он полагает, что реализация будет с меньшими затратами, чем предполагалось.

Кроме того, Трамп сказал, что Бальный зал в том числе будет оборудован для проведения инаугураций в будущем.

"На протяжении 150 лет они хотели бальный зал. Это будет самый красивый бальный зал, и в нем можно будет проводить инаугурации", - заявил президент США во время приема в честь Хануки, намекая, что количество приглашений на мероприятие ограниченно.

Трамп добавил, что инаугурации, которые обычно проводятся в Капитолии США, часто сопряжены с проблемами безопасности и погодными условиями.

"С точки зрения безопасности мы можем сделать лучше. (Предлагаемый бальный зал имеет окна из стекла толщиной 5 дюймов - ред.), непроницаемое для всего, кроме гаубицы", - добавил он.