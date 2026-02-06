Трамп захотел переименовать ключевые в США вокзал и аэропорт в его честь: идею отклонили

Президент США Дональд Трамп предложил переименовать один из ключевых транспортных объектов в Нью-Йорке - вокзал Penn Station и международный аэропорт Dulles International Airport в Вашингтоне в свою честь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным источников, в прошлом месяце Трамп обратился к лидеру меньшинства в Сенате Чаку Шумеру с предложением о возобновлении финансирования проекта Gateway, общий объем которого превышает 16 миллиардов долларов.

Эта программа предусматривает строительство нового железнодорожного тоннеля под рекой Гудзон, который соединит Нью-Йорк и Нью-Джерси и модернизирует инфраструктуру одной из самых оживленных транспортных артерий США.

Однако условием Трампа для возобновления финансирования проекта было переименование в его честь вокзала в Нью-Йорке и аэропорта в Вашингтоне. Это предложение Шумер отклонил, объяснив, что не имеет полномочий реализовать такое требование.

Следует отметить, что замораживание средств для Gateway уже вызвало юридический конфликт: штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси подали в суд на администрацию Трампа, утверждая, что блокирование финансирования является незаконным.

Как пишет CNN, инициатива с переименованием вызвала широкий резонанс среди законодателей и общественности, хотя Белый дом официально не комментирует эту информацию.

Переименование крупных общественных объектов в честь действующих политиков является нетипичной практикой для США и требует широкой поддержки на уровне Конгресса и местных органов власти. Скептики уже высказали мнение, что даже при поддержке отдельных законодателей такая инициатива вряд ли наберет достаточное количество голосов для принятия.