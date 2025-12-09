Трамп заговорил о выборах в Украине и Крыме: громкие заявления из интервью Politico

Президент США Дональд Трамп дал большое интервью Politico , в котором резко высказался об Украине, Европе и ходе войны, назвав Россию "сильнее" и снова намекнув на необходимость "сделки" с Кремлем.

"Россия в более сильной позиции"

Трамп заявил, что Россия, "очевидно, находится в более сильной позиции, чем Украина". И повторил свои тезисы о том, что российско-украинская война "не произошла бы", если бы "он был президентом США" и добавил, что если бы не он, то "это могло бы перерасти в Третью мировую войну".

"Ну, здесь нет никаких сомнений. Это - Россия. Это гораздо большая страна", - сказал президент США, отвечая на вопрос, как страна сейчас имеет более сильную переговорную позицию.

Он назвал российскую войну против Украины большой проблемой для Европы, которая "плохо с этим справляется".

"Я думаю, что у вас была бы гораздо большая проблема, чем сейчас, но сейчас это большая проблема", - сказал Трамп.

"Зеленский не прочитал мирный план"

Трамп заявил, что президент Украины якобы еще не ознакомился с обновленным предложением по мирным договоренностям.

По его словам, по состоянию на вчера Зеленский "не читал документ, хотя его команда и ключевые советники высоко оценили предложение".

Глава Белого дома добавил, что "было бы хорошо, если бы Зеленский нашел время, чтобы его прочитать", и предположил, что тот мог сделать это уже ночью.

"В Украине время провести выборы"

По мнению главы Белого дома в Украине настало "важное время для проведения выборов". Он также считает, что Киев "использует войну, чтобы не проводить выборы".

"Но я думаю, что украинский народ должен был бы, знаете, иметь такой выбор. И, возможно, Зеленский победил бы. Я не знаю, кто победил бы, но у них давно не было выборов. Знаете, они говорят о демократии, но доходит до того, что это уже не демократия", - сказал президент США.

"Зеленскому придется пойти на сделку"

Трамп отреагировал на заявление своего сына о возможном выходе из мирных переговоров по Украине, если та не заключит мир с Россией.

"Нет, это не правильно. Но и не совсем неправильно", - коротко он прокомментировал слова Трампа-младшего.

Трамп отметил, что Россия имеет преимущество из-за "размера и ресурсов", в то же время выразил большое уважение народу и военным Украины за храбрость.

"Что ж, ему (Зеленскому) придется взять себя в руки и начать, хм, принимать вещи. Знаете, когда вы проиграете, потому что он проигрывает..." - считает президент США.

По его мнению, главная проблема - огромный уровень ненависти между Путиным и Зеленским. Он также утверждает, что хочет "перестать видеть, как людей убивают".

Американский президент снова начал рассказывать о потерях в войне, назвав их "сумасшедшими" и якобы "миллионы людей погибли".

"Знаете, в прошлом месяце они потеряли 27 000 солдат и несколько человек из-за ракетных запусков по Киеву и другим местам", - заявил Трамп, не предоставляя никаких доказательств.

А на конкретный вопрос, считает ли он, что Украина проиграла эту войну, Трамп ответил косвенно: "Украина потеряла значительные территории и побережья, это точно нельзя назвать победой".

"Украина не вступит в НАТО"

По словам Трампа, якобы задолго до полномасштабного вторжения Путина в Украину было понимание того, что Украина не вступит в НАТО.

"Знаете, когда Зеленский впервые пришел и впервые встретился с Путиным, он сказал: "Я хочу двух вещей. Я хочу, чтобы Крым вернулся, и мы будем членами НАТО". Он сказал это не очень приятно", - добавил президент США.

Он заявил, что Украина потеряла большую территорию задолго до его возвращения в Белый дом.

"Они потеряли целую полосу набережной, большую набережную. Я имею в виду... посмотрите на карты. Я в должности уже 10 месяцев. Но если вернуться на 10 месяцев назад и посмотреть, они потеряли всю эту полосу. Теперь это большая полоса. Это более широкая полоса. Но они потеряли много земли, и это очень хорошая земля, которую они потеряли", - говорит Трамп.

"Это нас больше не касается"

Трамп заявил, что США больше "не платят никаких денег" Украине после того, как его предшественник Джо Байден якобы дал Украине "350 млрд долларов".

"Путин не уважал Байдена и он не уважал Зеленского. Они действительно ненавидят друг друга", - сказал Трамп.

Он добавил, что именно глубокая взаимная ненависть лидеров затрудняет любые попытки договоренностей.

"Уровень ненависти между Путиным и Зеленским огромный", - акцентировал Трамп.

Он в очередной раз повторил тезис об "урегулировании 8 войн" и что эта якобы "была бы девятая - одна из самых легких". Среди примеров он упомянул Индию и Пакистан и заявил, что "регулярно и легко заключает сделки".

"Крым с четырех сторон окружен океаном"

Президент США Дональд Трамп выкинул, что полуостров Крым окружен с четырех сторон океаном, заявив, что его "отдал" тогдашний американский лидер Барак Обама.

"Крым был сердцем... Я очень хорошо разбираюсь в недвижимости. И когда я смотрю на эту карту, я говорю: "О, этот Крым такой красивый". Вау. Он с четырех сторон окружен океаном. Есть только небольшой кусочек суши, чтобы добраться... знаете, до главного... Я имею в виду, Крым огромный. Но он соединяет ту часть Украины, о которой мы сейчас говорим", - высказался Трамп.

Президент США заявил, что сравнивает Зеленского с Тейлором Барнумом (американский шоумен, бизнесмен и политик, известный тем, что пропагандировал известные мистификации и основал цирк Barnum & Bailey).

"Он отличный продавец. Я называю его Барнум. Вы знаете, кто такой Барнум? Один из величайших на Земле. Он мог продать любой продукт в любое время.

Это была его фраза: "Я могу продать любой продукт в любое время". Это была правда. Он говорил: "Неважно, работает это или нет". Но он (Зеленский) же не Барнум. Он... он договорился с мошенником Джо Байденом, чтобы тот дал ему 350 миллиардов долларов. И посмотрите, что он получил... что он получил. Около 25% его страны исчезло", - добавил Трамп.

Что еще сказал Трамп

Кроме того, что Трамп в интервью назвал войну в Украине "большой проблемой для Европы", он разнес европейских союзников, говоря об их иммиграции, "слабости" и возможном "падении городов". Вот главные из его тезисов:

Европейские лидеры мне нравятся, но они слабые. Они не знают, что делать.

В Европе есть умные лидеры, есть глупые, а есть действительно глупые, а в целом Европа много не справляется со своей работой.

Их разрушает иммиграционная политика. Париж и Лондон - это совсем другие города, чем были.

Европа хочет быть политкорректной - и именно это делает ее слабой.

Если все пойдет так дальше, некоторые страны Европы перестанут быть жизнеспособными.

НАТО называет меня папочкой. Я повысил, ВВП с 2% до 5% и они платят, потому что когда мы посылаем вещи, НАТО платит за это, и я предполагаю, что они отдают это Украине. Но Европа разрушается.

Многие европейские страны приходят в упадок. Они должны выселять людей, которые прибыли нелегально.

Швеция была одной из самых безопасных стран в мире, а сейчас - совсем другое государство.

Он добавил, что продолжит поддерживать своих любимых кандидатов на выборах в Европарламент, в частности, "неприятных многим европейцам" лидеров, таких как венгерский премьер Виктор Орбан.

В то де время Трамп публично опроверг слова Орбана о якобы обещании доступа к американскому финансовому щиту на 20 миллиардов долларов.

"Нет, я не обещал. Но он, безусловно, просил об этом", - добавил американский президент.