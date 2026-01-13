Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, которые торгуют с Ираном

"С этого момента любая страна, которая ведет бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить тариф в размере 25% на любые операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки. Этот Приказ является окончательным. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", - написал Трамп.

Отмечается, что президент США таким образом намерен повлиять на правительство Ирана, которое сейчас жестоко подавляет протесты в стране. Ранее он обещал помочь протестующим прямым вмешательством.

По данным СМИ, к важнейшим торговым партнерам Ирана относятся, в частности, Индия, Китай и Турция.

Это не первый случай, когда президент США прибегает к подобным методам: Трамп уже вводил пошлины в 50 процентов на товары из Индии в связи с закупками российской нефти этой страной.