Иран ищет диалог с США на фоне протестов и военных угроз Трампа, - Axios

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи пообщался со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом относительно протестов и возможных переговоров на фоне угроз президента США Дональда Трампа военным вмешательством.

По данным источников, этот контакт выглядит как попытка Тегерана деэскалации напряжения или выиграть время перед возможными действиями США.

Известно, что Арагчи и Уиткофф обсуждали возможность проведения встречи в ближайшие дни, однако детали формата общения - по телефону или текстовыми сообщениями - пока не подтверждены.

Белый дом и Госдепартамент комментариев не предоставляли.

Стоит упомянуть, что контакт Арагчи и Уиткоффа не является новым: они начали обмениваться текстовыми сообщениями во время ядерных переговоров в 2025 году и продолжали общение даже после бомбардировок иранских ядерных объектов в июне. Связь сохранялась и в октябре прошлого года, когда обсуждались потенциальные переговоры.

Текущая ситуация между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 11 января, заявил, что Иран обратился к нему с предложением обсудить ядерную сделку, добавив: "Возможно, мы встретимся с ними. Встреча организуется, но нам, возможно, придется действовать из-за того, что происходит, еще до встречи".

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что США открыты к переговорам по новой сделке: "Самое разумное для Ирана - провести настоящие переговоры с США об их ядерной программе".

Со своей стороны, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил: "Канал коммуникации между нашим министром иностранных дел Аббасом Арагчи и специальным представителем США открыт, и сообщения обмениваются при необходимости". Он также добавил, что Иран и США поддерживают связь через швейцарский канал посредничества, но полученные от США сообщения часто являются противоречивыми.

Между тем Трамп планирует во вторник совещание по национальной безопасности для оценки вариантов поддержки протестов и ослабления режима в Иране. Президент США заявил, что рассматривает "очень серьезные варианты" и что военные активно анализируют ситуацию, после чего будет принято окончательное решение.