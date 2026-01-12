ua en ru
Пн, 12 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран ищет диалог с США на фоне протестов и военных угроз Трампа, - Axios

Иран, Понедельник 12 января 2026 20:35
UA EN RU
Иран ищет диалог с США на фоне протестов и военных угроз Трампа, - Axios Фото: министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи пообщался со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом относительно протестов и возможных переговоров на фоне угроз президента США Дональда Трампа военным вмешательством.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написало издание Ахіоѕ.

По данным источников, этот контакт выглядит как попытка Тегерана деэскалации напряжения или выиграть время перед возможными действиями США.

Известно, что Арагчи и Уиткофф обсуждали возможность проведения встречи в ближайшие дни, однако детали формата общения - по телефону или текстовыми сообщениями - пока не подтверждены.

Белый дом и Госдепартамент комментариев не предоставляли.

Стоит упомянуть, что контакт Арагчи и Уиткоффа не является новым: они начали обмениваться текстовыми сообщениями во время ядерных переговоров в 2025 году и продолжали общение даже после бомбардировок иранских ядерных объектов в июне. Связь сохранялась и в октябре прошлого года, когда обсуждались потенциальные переговоры.

Текущая ситуация между США и Ираном

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 11 января, заявил, что Иран обратился к нему с предложением обсудить ядерную сделку, добавив: "Возможно, мы встретимся с ними. Встреча организуется, но нам, возможно, придется действовать из-за того, что происходит, еще до встречи".

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что США открыты к переговорам по новой сделке: "Самое разумное для Ирана - провести настоящие переговоры с США об их ядерной программе".

Со своей стороны, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил: "Канал коммуникации между нашим министром иностранных дел Аббасом Арагчи и специальным представителем США открыт, и сообщения обмениваются при необходимости". Он также добавил, что Иран и США поддерживают связь через швейцарский канал посредничества, но полученные от США сообщения часто являются противоречивыми.

Между тем Трамп планирует во вторник совещание по национальной безопасности для оценки вариантов поддержки протестов и ослабления режима в Иране. Президент США заявил, что рассматривает "очень серьезные варианты" и что военные активно анализируют ситуацию, после чего будет принято окончательное решение.

Что происходит в Иране

С конца декабря 2025 года в Иране вспыхнули массовые антиправительственные протесты, которые впоследствии переросли в жесткие столкновения между демонстрантами и силовиками.

Первые протесты начались 28 декабря в Тегеране из-за стремительного обесценивания национальной валюты, которое серьезно ударило по бизнесу. На улицы вышли, в частности, торговцы центрального рынка столицы.

По последним данным в Иране в результате протестов более 500 человек погибли, а также были арестованы более 10 600 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Стив Уиткофф
Новости
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Трамп о Зеленском: "У него нет карт, есть только я"
Аналитика
Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Война на истощение и переговоры под давлением. Что Кремль планирует в Украине в 2026 году