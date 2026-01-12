Иран ищет диалог с США на фоне протестов и военных угроз Трампа, - Axios
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи пообщался со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом относительно протестов и возможных переговоров на фоне угроз президента США Дональда Трампа военным вмешательством.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написало издание Ахіоѕ.
По данным источников, этот контакт выглядит как попытка Тегерана деэскалации напряжения или выиграть время перед возможными действиями США.
Известно, что Арагчи и Уиткофф обсуждали возможность проведения встречи в ближайшие дни, однако детали формата общения - по телефону или текстовыми сообщениями - пока не подтверждены.
Белый дом и Госдепартамент комментариев не предоставляли.
Стоит упомянуть, что контакт Арагчи и Уиткоффа не является новым: они начали обмениваться текстовыми сообщениями во время ядерных переговоров в 2025 году и продолжали общение даже после бомбардировок иранских ядерных объектов в июне. Связь сохранялась и в октябре прошлого года, когда обсуждались потенциальные переговоры.
Текущая ситуация между США и Ираном
Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 11 января, заявил, что Иран обратился к нему с предложением обсудить ядерную сделку, добавив: "Возможно, мы встретимся с ними. Встреча организуется, но нам, возможно, придется действовать из-за того, что происходит, еще до встречи".
При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что США открыты к переговорам по новой сделке: "Самое разумное для Ирана - провести настоящие переговоры с США об их ядерной программе".
Со своей стороны, представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил: "Канал коммуникации между нашим министром иностранных дел Аббасом Арагчи и специальным представителем США открыт, и сообщения обмениваются при необходимости". Он также добавил, что Иран и США поддерживают связь через швейцарский канал посредничества, но полученные от США сообщения часто являются противоречивыми.
Между тем Трамп планирует во вторник совещание по национальной безопасности для оценки вариантов поддержки протестов и ослабления режима в Иране. Президент США заявил, что рассматривает "очень серьезные варианты" и что военные активно анализируют ситуацию, после чего будет принято окончательное решение.
Что происходит в Иране
С конца декабря 2025 года в Иране вспыхнули массовые антиправительственные протесты, которые впоследствии переросли в жесткие столкновения между демонстрантами и силовиками.
Первые протесты начались 28 декабря в Тегеране из-за стремительного обесценивания национальной валюты, которое серьезно ударило по бизнесу. На улицы вышли, в частности, торговцы центрального рынка столицы.
По последним данным в Иране в результате протестов более 500 человек погибли, а также были арестованы более 10 600 человек.