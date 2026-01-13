Трамп ввів 25-відсоткові мита для країн, які торгують з Іраном

"З цього моменту будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, сплачуватиме тариф у розмірі 25% на будь-які операції, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки. Цей Наказ є остаточним. Дякуємо за вашу увагу до цього питання", - написав Трамп.

Зазначається, що президент США таким чином має намір вплинути на уряд Ірану, який зараз жорстоко придушує протести в країні. Раніше він обіцяв допомогти протестуючим прямим втручанням.

За даними ЗМІ, до найважливіших торгових партнерів Ірану належать, зокрема, Індія, Китай і Туреччина.

Це не перший випадок, коли президент США вдається до подібних методів: Трамп уже вводив мита в 50 відсотків на товари з Індії у зв'язку із закупівлями російської нафти цією країною.