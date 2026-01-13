ua en ru
Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, которые торгуют с Ираном

Вторник 13 января 2026 09:34
Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, которые торгуют с Ираном Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные пошлины для стран, которые продолжают вести торговлю с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.

"С этого момента любая страна, которая ведет бизнес с Исламской Республикой Иран, будет платить тариф в размере 25% на любые операции, осуществляемые с Соединенными Штатами Америки. Этот Приказ является окончательным. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", - написал Трамп.

Отмечается, что президент США таким образом намерен повлиять на правительство Ирана, которое сейчас жестоко подавляет протесты в стране. Ранее он обещал помочь протестующим прямым вмешательством.

По данным СМИ, к важнейшим торговым партнерам Ирана относятся, в частности, Индия, Китай и Турция.

Это не первый случай, когда президент США прибегает к подобным методам: Трамп уже вводил пошлины в 50 процентов на товары из Индии в связи с закупками российской нефти этой страной.

Что предшествовало

С конца декабря 2025 года в Иране вспыхнули массовые антиправительственные протесты, которые впоследствии переросли в жесткие столкновения между демонстрантами и силовиками.

После появления сообщений о гибели сотен людей на протестах в Иране в выходные дни Трамп заявил журналистам, что Тегеран "начинает" переступать его "красную линию".

Как известно, иранские официальные лица осудили угрозы Трампа и пригрозили нанести удары по американским базам и Израилю, если Трамп выполнит свои обещания.

Между тем, как сообщили Axios два источника, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в выходные связался с представителями США, чтобы обсудить протесты.

Несмотря на это, по данным ряда изданий, Трамп склоняется к нанесению ударов по Ирану в качестве наказания режима за убийство протестующих, однако это не окончательное его решение и рассматриваются другие варианты.

Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
