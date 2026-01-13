ua en ru
Трамп ввів 25-відсоткові мита для країн, які торгують з Іраном

Вівторок 13 січня 2026 09:34
Трамп ввів 25-відсоткові мита для країн, які торгують з Іраном Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп запровадив 25-відсоткові мита для країн, які подовжують вести торгівлю з Іраном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа у Truth Social.

"З цього моменту будь-яка країна, яка веде бізнес з Ісламською Республікою Іран, сплачуватиме тариф у розмірі 25% на будь-які операції, що здійснюються зі Сполученими Штатами Америки. Цей Наказ є остаточним. Дякуємо за вашу увагу до цього питання", - написав Трамп.

Зазначається, що президент США таким чином має намір вплинути на уряд Ірану, який зараз жорстоко придушує протести в країні. Раніше він обіцяв допомогти протестуючим прямим втручанням.

За даними ЗМІ, до найважливіших торгових партнерів Ірану належать, зокрема, Індія, Китай і Туреччина.

Це не перший випадок, коли президент США вдається до подібних методів: Трамп уже вводив мита в 50 відсотків на товари з Індії у зв'язку із закупівлями російської нафти цією країною.

Що передувало

З кінця грудня 2025 року в Ірані спалахнули масові антиурядові протести, які згодом переросли в жорсткі сутички між демонстрантами та силовиками.

Після появи повідомлень про загибель сотень людей на протестах в Ірані у вихідні дні Трамп заявив журналістам, що Тегеран "починає" переступати його "червону лінію".

Як відомо, іранські офіційні особи засудили погрози Трампа і пригрозили завдати ударів по американських базах та Ізраїлю, якщо Трамп виконає свої обіцянки.

Тим часом, як повідомили Axios два джерела, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у вихідні зв'язався з представниками США, щоб обговорити протести.

Попри це, за даними ряду видань, Трамп схиляється до нанесення ударів по Ірану як покарання режиму за вбивство протестувальників, проте це не остаточне його рішення і розглядаються інші варіанти.

