Трамп вечером выступит с заявлением перед прессой в Белом доме

Отмечается, что Трамп выступит перед пулом журналистов в 14:00 по местному времени в кабинете Рузвельта.

Стоит отметить, что перед его речью президент США проведет заседание американского правительства.

Не исключено, что речь Дональда Трампа будет касаться хода мирных переговоров по завершению войны в Украине и результатов обсуждения мирного плана, предложенного Соединенными Штатами.