Трамп вечером выступит с заявлением перед прессой в Белом доме

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сегодня вечером, в 21:00 по киевскому времени, выступит с обращением перед прессой в Белом доме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расписание главы Белого дома.
Отмечается, что Трамп выступит перед пулом журналистов в 14:00 по местному времени в кабинете Рузвельта.
Стоит отметить, что перед его речью президент США проведет заседание американского правительства.
Не исключено, что речь Дональда Трампа будет касаться хода мирных переговоров по завершению войны в Украине и результатов обсуждения мирного плана, предложенного Соединенными Штатами.
Напомним, после того, как стало известно о мирном плане США из 28 пунктов, украинская делегация уже несколько раз встречалась с американскими коллегами.
Так, 29 ноября украинская делегация отправилась в США для дальнейшего обсуждения мирного плана. Переговоры стартовали на следующий день, 30 ноября.
Известно, что США хотят решить с Украиной споры по двум ключевым пунктам мирного плана - речь идет прежде всего о вопросах территорий и гарантии безопасности.
После встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сторонам удалось достичь прогресса, добавив, что переговоры носят сложный характер.
Секретарь СНБО Рустем Умеров, возглавляющий украинскую делегацию, проинформировал о результатах главу государства Владимира Зеленского. Он отметил, что в продвижении достойного мира есть значительный прогресс, а также сказал, что позиции Украины и США сблизились.
Тем временем в СМИ пишут, что вчера, 1 декабря, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отправился в Москву, чтобы продолжить переговоры, но уже с российской стороной.