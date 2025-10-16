Трамп считает, что лучший способ отомстить Путину - это похвалить Зеленского, - Politico

Похвала президента Владимира Зеленского и поддержка Украины - это лучшие способы мести российскому диктатору Владимиру Путину, считает лидер США Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание отмечает, что действительно, еще в начале года было трудно представить хорошие отношения Зеленского с Трампом, особенно после неудачной встречи лидеров в Овальном кабинете 28 февраля.
Тогда диалог перерос в спор, президента Украины обвинили в неблагодарности США за поддержку, а принятие запланированных соглашений так и не состоялось.
Однако, со временем напряжение во взаимоотношениях между лидерами начало спадать, а впоследствии почувствовалось даже потепление в отношениях.
Источник Politico отдает должное президенту Украины за то, что он упорно работал над улучшением своих отношений с американским лидером и был осторожным в своих высказываниях.
Доказательством улучшения отношений между Трампом и Зеленским считается, в частности, их встреча в конце сентября в Нью-Йорке, где проходила юбилейная сессия Генассамблеи ООН.
Тогда глава государства вернулся в Киев с положительными новостями и сигналами, которые давали надежду на лучшее и в отношениях с США, и по миру в Украине.
Именно тогда СМИ начали распространять информацию о возможных поставках в Украину дальнобойных ракет Tomahawk, о чем президенту вроде бы удалось предварительно договориться.
"Лучший способ отомстить Путину - это похвалить Зеленского - именно так это видит Трамп", - сказал источник Politico.
Он также добавил, что усиление поддержки Украины со стороны США также будет актом мести главе Кремля.
По словам одного из республиканских источников в сфере внешней политики, после встречи на Аляске Путин демонстрировал полное безразличие к человеческим жизням. Именно продолжительные атаки России по гражданским объектам в Украине, по его словам, оказали существенное влияние на изменение позиции Трампа.
"Трампу потребовалось время, чтобы понять, кем на самом деле является Путин", - сказал собеседник издания.
Кроме того, добавляет источник, президента США разозлило освещение саммита в СМИ, называвших его "триумфом Путина".
Напомним, 28 февраля этого года в Овальном кабинете прошла встреча Зеленского с Трампом, на которой лидеры поссорились, а президент вернулся в Украину раньше запланированного срока, не придя к согласию во многих вопросах.
Сигналом отдаления Трампа от Украины и ее представителей власти стал также его саммит с Путиным на Аляске, который мир признал дружественным.
Тогда лидер США улыбался главе Кремля, диалог был достаточно сдержанным, а в Москве даже заметили положительный импульс в отношениях между государствами.
Однако нежелание Путина завершать войну, что подтвердило усиление атак на Украину, стало провоцировать гнев у Трампа.
Заявления американского президента с критикой обстрелов Украины никак не влияли на российского диктатора. А потом на встрече Трампа с Зеленским в Нью-Йорке в конце сентября почувствовалось потепление в отношениях между лидерами.
Именно тогда Зеленский вернулся с заявлениями о хороших перспективах, а в СМИ распространились сообщения о возможных поставках в Украину ракет Tomahawk.
Напомним, президент Украины 17 октября в Вашингтоне встретится с Трампом. Лидеры обсудят также вероятные поставки в Украину дальнобойных ракет Tomahavk.
РБК-Украина писало больше о предварительном плане рабочего визита Зеленского в Вашингтон 17 октября.
Больше подробностей в материале "Трамп и Зеленский готовят новую встречу в США: что известно и будут ли Tomahawk".