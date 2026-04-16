Трамп впервые прокомментировал массированную ночную атаку на Украину

21:37 16.04.2026 Чт
2 мин
Что сказал президент США по поводу очередной агрессии Кремля?
aimg Валерий Ульяненко
Трамп впервые прокомментировал массированную ночную атаку на Украину Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированную комбинированную атаку на Украину в ночь на 16 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Читайте также: РФ била по гостиницам, домам и детплощадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу

Президента США спросили о его реакции на очередной масштабный обстрел Украины.

"Я считаю, что это ужасно", - ответил Трамп.

Массированная ночная атака по Украине

Отметим, Россия атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами. Последствия этой массированной атаки зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в течение суток страна-агрессор применила 703 воздушных средства поражения - 44 ракеты и 659 дронов. Обстрел проходил в две волны, при этом силы ПВО уничтожили или нейтрализовали 667 из воздушных целей.

Также отмечается, что особенностью этой атаки стало применение большого количества баллистических ракет - 19 ракет "Искандер-М"/С-400 были выпущены по четырем регионам.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские защитники во время атаки россиян за последние сутки уничтожили все крылатые ракеты, которые запустили оккупанты. В сбивании целей участвовали F-16.

О том, как выглядит Подольский район Киева после вражеской атаки - читайте в материале РБК-Украина.

