Трамп впервые прокомментировал массированную ночную атаку на Украину

Президент США Дональд Трамп прокомментировал массированную комбинированную атаку на Украину в ночь на 16 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report .

Президента США спросили о его реакции на очередной масштабный обстрел Украины.

"Я считаю, что это ужасно", - ответил Трамп.

Массированная ночная атака по Украине

Отметим, Россия атаковала Украину сотнями воздушных целей - дронами и ракетами. Последствия этой массированной атаки зафиксированы в девяти областях: Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Харьковской, Сумской и Полтавской.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в течение суток страна-агрессор применила 703 воздушных средства поражения - 44 ракеты и 659 дронов. Обстрел проходил в две волны, при этом силы ПВО уничтожили или нейтрализовали 667 из воздушных целей.

Также отмечается, что особенностью этой атаки стало применение большого количества баллистических ракет - 19 ракет "Искандер-М"/С-400 были выпущены по четырем регионам.