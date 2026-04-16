Зеленский: во время этой атаки сбили все крылатые ракеты, но проблемы есть

18:59 16.04.2026 Чт
Президент рассказал, чего сейчас не хватает украинским воинам для защиты неба
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Украинские защитники во время атаки россиян за последние сутки сумели уничтожить все крылатые ракеты, которые запустили оккупанты. В сбитии целей участвовали F-16.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-подхода с премьером Нидерландов Робом Йеттеном.

Читайте также: "Хуже уже быть не может": Зеленский заявил о критическом дефиците Patriot

По его словам, украинские системы ПВО работают очень хорошо - 90% целей в небе уничтожается. При этом единственная проблема для Украины - нехватка перехватчиков для баллистики.

"У нас есть перехватчики, у нас есть F-16, у нас есть другие системы, такие как Patriot, IRIS-T, NASAMS, мы уничтожаем (дроны и ракеты - ред.). Например, сегодня наши F-16 и другие системы уничтожили все крылатые ракеты", - сказал он.

Также Зеленский добавил, что проблему нехватки перехватчиков для баллистики он обсудил на встрече с нидерландским премьером.

К слову, ранее начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат подчеркивал, что немалую роль в уничтожении крылатых ракет россиян 15-16 апреля отыграли именно F-16.

Работа ПВО

Стоит заметить, что согласно информации Воздушных сил ВСУ, вчера, 15 апреля, вечером оккупанты запустили по Украине 20 крылатых ракет Х-101.

Позже россияне применили для атаки 5 крылатых ракет "Искандер-К".

В сводке Воздушных сил сказано, что были сбиты 19 из 20 ракет Х-101 и 4 из 5 ракет "Искандер-К".

Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий
