Зеленский: во время этой атаки сбили все крылатые ракеты, но проблемы есть

Украинские защитники во время атаки россиян за последние сутки сумели уничтожить все крылатые ракеты, которые запустили оккупанты. В сбитии целей участвовали F-16.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-подхода с премьером Нидерландов Робом Йеттеном.

По его словам, украинские системы ПВО работают очень хорошо - 90% целей в небе уничтожается. При этом единственная проблема для Украины - нехватка перехватчиков для баллистики.

"У нас есть перехватчики, у нас есть F-16, у нас есть другие системы, такие как Patriot, IRIS-T, NASAMS, мы уничтожаем (дроны и ракеты - ред.). Например, сегодня наши F-16 и другие системы уничтожили все крылатые ракеты", - сказал он.

Также Зеленский добавил, что проблему нехватки перехватчиков для баллистики он обсудил на встрече с нидерландским премьером.

К слову, ранее начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат подчеркивал, что немалую роль в уничтожении крылатых ракет россиян 15-16 апреля отыграли именно F-16.