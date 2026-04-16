Трамп вперше прокоментував масовану нічну атаку на Україну

Президент США Дональд Трамп прокоментував масовану комбіновану атаку на Україну в ніч на 16 квітня.

Президент США запитали про його реакцію на черговий масштабний обстріл України.

"Я вважаю, що це жахливо", - відповів Трамп.

Зазначимо, Росія атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом доби країна-агресорка застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів. Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із повітряних цілей.

Також зазначається, що особливістю цієї атаки стало застосування великої кількості балістичних ракет - 19 ракет "Іскандер-М"/С-400 були випущені по чотирьох регіонах.