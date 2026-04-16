Трамп вперше прокоментував масовану нічну атаку на Україну

21:37 16.04.2026 Чт
2 хв
Що сказав президент США з приводу чергової агресії Кремля?
aimg Валерій Ульяненко
Трамп вперше прокоментував масовану нічну атаку на Україну Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп прокоментував масовану комбіновану атаку на Україну в ніч на 16 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.

Читайте також: РФ била по готелях, будинках та дитмайданчику, багато жертв: все про атаку на Київ, Дніпро, Одесу

Президент США запитали про його реакцію на черговий масштабний обстріл України.

"Я вважаю, що це жахливо", - відповів Трамп.

Масована нічна атака по Україні

Зазначимо, Росія атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом доби країна-агресорка застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів. Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із повітряних цілей.

Також зазначається, що особливістю цієї атаки стало застосування великої кількості балістичних ракет - 19 ракет "Іскандер-М"/С-400 були випущені по чотирьох регіонах.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські захисники під час атаки росіян за останню добу знищили всі крилаті ракети, які запустили окупанти. У збитті цілей брали участь F-16.

Про те, який вигляд має Подільський район Києва після ворожої атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Більше по темі:
Сполучені Штати Америки
Новини
Який вигляд має Подільський район Києва після атаки: репортаж РБК-Україна з місця подій
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи