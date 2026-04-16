Трамп вперше прокоментував масовану нічну атаку на Україну
Президент США Дональд Трамп прокоментував масовану комбіновану атаку на Україну в ніч на 16 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Clash Report.
Президент США запитали про його реакцію на черговий масштабний обстріл України.
"Я вважаю, що це жахливо", - відповів Трамп.
Масована нічна атака по Україні
Зазначимо, Росія атакувала Україну сотнями повітряних цілей - дронами та ракетами. Наслідки цієї масованої атаки зафіксовано в дев’яти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Харківській, Сумській і Полтавській.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що протягом доби країна-агресорка застосувала 703 повітряні засоби ураження - 44 ракети та 659 дронів. Обстріл проходив у дві хвилі, при цьому сили ППО знищили або нейтралізували 667 із повітряних цілей.
Також зазначається, що особливістю цієї атаки стало застосування великої кількості балістичних ракет - 19 ракет "Іскандер-М"/С-400 були випущені по чотирьох регіонах.
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські захисники під час атаки росіян за останню добу знищили всі крилаті ракети, які запустили окупанти. У збитті цілей брали участь F-16.
