Атака в две волны, более 700 целей: как ПВО отразила удар России
За сутки российские оккупанты выпустили по Украине 703 воздушные цели, среди которых 44 ракеты и 659 беспилотников различных типов. Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Как отмечается, атака продолжалась с 07:00 15 апреля до 07:00 16 апреля. За это время российские войска осуществили две волны комбинированных ударов с применением ракет наземного и воздушного базирования, а также ударных дронов.
Чем атаковал враг
В общем радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 703 воздушные цели, в частности:
- 19 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 20 крылатых ракет Х-101;
- 5 крылатых ракет Искандер-К;
- 659 беспилотников типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала ПВО
По предварительным данным по состоянию на 07:30, ПВО уничтожила или подавила 667 вражеских целей, среди которых:
- 19 крылатых ракет Х-101;
- 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
- 4 крылатые ракеты Искандер-К;
- 636 БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов.
"Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях", - говорится в сообщении.
Информация об одной крылатой ракете уточняется.
Воздушные силы добавили, что атака продолжается, в воздухе несколько вражеских БпЛА.
Последний обстрел по Украине
Вторые сутки подряд россияне наносят массированный комбинированный удар по Украине, применяя баллистические и крылатые ракеты, а также ударные "Шахеды".
Под атаками оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, где фиксируются жертвы, раненые и разрушения.
В столице в результате обстрелов погибли 4 человека, среди них ребенок. Еще 54 человека получили ранения.
В Харькове из-за ударов возникло несколько пожаров, также сообщается о пострадавших.
В Днепре поврежден пятиэтажный жилой дом, вспыхнули пожары, есть погибшие и раненые.
Также под ударом находилась и Одесса. Российская оккупационная армия сначала атаковала город дронами, а затем баллистическими ракетами. По данным местных властей, погибли 7 человек, еще 11 получили ранения.
