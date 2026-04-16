Атака в две волны, более 700 целей: как ПВО отразила удар России

08:31 16.04.2026 Чт
Есть "прилеты" и падения обломков сбитых дронов и ракет
aimg Ирина Глухова
Фото: россияне выпустили по Украине 703 воздушные цели (Getty Images)

За сутки российские оккупанты выпустили по Украине 703 воздушные цели, среди которых 44 ракеты и 659 беспилотников различных типов. Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Десятки раненых, под ударом Киев, Харьков, Одесса и Днепр. Что известно о массированном ударе РФ

Как отмечается, атака продолжалась с 07:00 15 апреля до 07:00 16 апреля. За это время российские войска осуществили две волны комбинированных ударов с применением ракет наземного и воздушного базирования, а также ударных дронов.

Чем атаковал враг

В общем радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 703 воздушные цели, в частности:

  • 19 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
  • 20 крылатых ракет Х-101;
  • 5 крылатых ракет Искандер-К;
  • 659 беспилотников типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО

По предварительным данным по состоянию на 07:30, ПВО уничтожила или подавила 667 вражеских целей, среди которых:

  • 19 крылатых ракет Х-101;
  • 8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;
  • 4 крылатые ракеты Искандер-К;
  • 636 БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов.

"Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях", - говорится в сообщении.

Информация об одной крылатой ракете уточняется.

Воздушные силы добавили, что атака продолжается, в воздухе несколько вражеских БпЛА.

Последний обстрел по Украине

Вторые сутки подряд россияне наносят массированный комбинированный удар по Украине, применяя баллистические и крылатые ракеты, а также ударные "Шахеды".

Под атаками оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, где фиксируются жертвы, раненые и разрушения.

В столице в результате обстрелов погибли 4 человека, среди них ребенок. Еще 54 человека получили ранения.

В Харькове из-за ударов возникло несколько пожаров, также сообщается о пострадавших.

В Днепре поврежден пятиэтажный жилой дом, вспыхнули пожары, есть погибшие и раненые.

Также под ударом находилась и Одесса. Российская оккупационная армия сначала атаковала город дронами, а затем баллистическими ракетами. По данным местных властей, погибли 7 человек, еще 11 получили ранения.

Подробнее о последствиях вражеской атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Десятки раненых, под ударом Киев, Харьков, Одесса и Днепр. Что известно о массированном ударе РФ
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы