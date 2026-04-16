Атака в две волны, более 700 целей: как ПВО отразила удар России

За сутки российские оккупанты выпустили по Украине 703 воздушные цели, среди которых 44 ракеты и 659 беспилотников различных типов. Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, атака продолжалась с 07:00 15 апреля до 07:00 16 апреля. За это время российские войска осуществили две волны комбинированных ударов с применением ракет наземного и воздушного базирования, а также ударных дронов.

Чем атаковал враг

В общем радиотехнические войска обнаружили и сопроводили 703 воздушные цели, в частности:

19 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

20 крылатых ракет Х-101;

5 крылатых ракет Искандер-К;

659 беспилотников типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала ПВО

По предварительным данным по состоянию на 07:30, ПВО уничтожила или подавила 667 вражеских целей, среди которых:

19 крылатых ракет Х-101;

8 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

4 крылатые ракеты Искандер-К;

636 БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотников других типов.

"Зафиксировано попадание 12 ракет и 20 ударных БПЛА на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 25 локациях", - говорится в сообщении.

Информация об одной крылатой ракете уточняется.

Воздушные силы добавили, что атака продолжается, в воздухе несколько вражеских БпЛА.