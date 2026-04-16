Россия применила новую схему обстрела: Игнат рассказал об особенностях атаки

10:06 16.04.2026 Чт
Атака длилась более суток, но это еще не все особенности этой атаки
Елена Чупровская
Россия применила новую схему обстрела: Игнат рассказал об особенностях атаки Фото: в ВСУ объяснили, что задумал враг во время обстрела (facebook.com DSNSKyiv)

Ракетный удар 16 апреля был необычным. Россия впервые применила такое количество баллистических ракет в одной атаке и изменила время удара крылатыми ракетами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Читайте также: Обстрел Киева: количество жертв резко возросло, появились первые фото последствий

Две волны за одни сутки

Атака продолжалась с 7 утра 15 апреля до 7 утра 16 апреля. Противник нанес два последовательных удара.

"Это была такая, фактически, суточная атака с 7 утра вчерашнего дня по 7 утра сегодняшнего, 16 апреля, где противник применил большое количество средств воздушного нападения", - пояснил Игнат.

Первая волна - 20 крылатых ракет. 19 из 20 ракет Х-101 воздушного базирования перехватили. Зафиксировано только одно попадание.

Вторая волна - баллистика. 19 "Искандеров-М" или С-400 ударили по четырем регионам: Киев, Днепр, Харьковская и Одесская области. В столице зафиксировано пять попаданий. Есть погибшие и раненые.

Всего за сутки радиотехнические войска обнаружили 703 воздушные цели - ракеты и беспилотники.

Россия применила новую схему обстрела: Игнат рассказал об особенностях атакиФото: отчет Воздушных Сил о последствиях атаки 16 апреля (t.me/kpszsu)

Что удалось сбить

Крылатые ракеты сбивают эффективно, сообщает представитель ВСУ.

"Крылатые ракеты, как минимум, сбиваются, иногда и до 100% доходит результат благодаря работе, прежде всего, нашей тактической авиации, самолетов F-16", - отметил Игнат.

С баллистикой сложнее. Из 19 ракет сбили только 8 - меньше половины.

"Баллистика остается сегодня той "ахиллесовой пятой", - добавил спикер.

Для лучшего перехвата нужны зенитные комплексы и ракеты к ним. По словам Игната, тема ракет PAC-3 к Patriot сейчас главная для руководства государства.

Почему этот удар иной

Обычно Россия бьет комбинированно под утро: крылатые ракеты с разных направлений, "Калибры" и баллистика почти одновременно.

На этот раз схема изменилась. "Противник изменил период применения крылатых ракет, и мы видели вчера на вечер уже атаку именно крылатыми ракетами", - рассказал Игнат. По его словам, изменился не сам способ удара, а время.

Атаке предшествовала разведка боем. В ночь на 15 апреля Россия запустила более 300 беспилотников по территории Украины. До этого - 12 апреля - шахедов и ракет над Украиной не было.

Напомним, что во время атаки 16 апреля российские ракеты попали в жилые дома, гостиницы и детскую площадку. В результате удара есть погибшие и раненые.

Как сообщало РБК-Украина, ПВО отработало против более 700 целей за сутки - одна из крупнейших атак за последнее время.

Больше по теме:
Киев Одесса Атака дронов Ракетная атака
Новости
РФ била по гостиницам, домам и детской площадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу
РФ била по гостиницам, домам и детской площадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу
Аналитика
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы