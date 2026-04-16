Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий

12:19 16.04.2026 Чт
Больше всего разрушений во время сегодняшней атаки зафиксировано именно здесь
aimg Мария Кучерявец
Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий Фото: больше всего пострадала жилая застройка (РБК-Украина)

Утро 16 апреля для Киева началось с сильных взрывов и разбора завалов. Оккупанты массированно атаковали столицу, и на этот раз один из самых больших ударов пришелся на Подольский район.

РБК-Украина побывало на месте происшествия и в репортаже показывает последствия очередного военного преступления РФ.

Читайте также: РФ била по гостиницам, домам и детплощадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу

Одним из эпицентров разрушений стало отделение "Укрпочты".

Взрывная волна полностью уничтожила панорамное остекление первого этажа здания. Сквозь изуродованные оконные рамы разбросана мебель.

На фасаде здания, рядом с вывеской "Укрпочта", видны повреждения и на верхних этажах, где выбиты окна. Стекло и обломки строительных материалов покрыли тротуар и проезжую часть.

Прямо перед входом в отделение стоит внедорожник Mitsubishi Outlander. Его задняя часть сильно изуродована: выбиты стекла, деформирован кузов и багажник.

Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий

Взрывная волна была такой силы, что автомобиль получил значительные повреждения, просто находясь рядом.

Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий

На проезжей части лежат осколки стекла и другие последствия взрыва.

Жилой сектор района пострадал больше всего. На фотографиях зафиксированы повреждения многоэтажек.

Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий

Фасады домов посечены обломками, во многих квартирах выбиты окна и балконные рамы. На некоторых этажах взрывная волна вырвала конструкции балконов.

Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий

На земле лежат усеянные стекла, мебель и другие вещи, которые вылетели из квартир. Часть территории ограждена ограничительной лентой.

Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий

Корреспонденту РБК-Украина удалось попасть внутрь одной из поврежденных квартир. Картина ужасающая: комната превращена в руины. Вместо окна - огромный проем, сквозь который видно улицу и соседние дома.

Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий

На полу - кучи стекла, обломков мебели, бытовой техники и личных вещей жильцов. Взрывная волна опрокинула шкафы, повредила технику.

Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий

В Подольском районе также повреждено здание гостиницы "Ambassador Plaza". На фото видно повреждение фасада и выбитые окна на верхних этажах.

Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий

Также пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий

На месте происшествия продолжают работать спасатели, которые помогают жителям и расчищают территорию от обломков.

Рядом с жилыми домами развернут мобильный штаб для оказания помощи. Жители поврежденных домов находятся в состоянии шока.

Напомним, что российская атака по Киеву и другим мирным украинским городам продолжалась сутки в несколько волн. В Подольском районе известно о двух погибших: ребенок и женщина. А всего в Киеве 4 жертв. Количество пострадавших возросло до 60.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на очередной российский террор и обратился к партнерам.

Между тем в Воздушных силах ВСУ рассказали, чем был особый сегодняшний обстрел.

РФ била по гостиницам, домам и детской площадке, много жертв: все об атаке на Киев, Днепр, Одессу
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы