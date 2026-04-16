Как выглядит Подольский район Киева после атаки: репортаж РБК-Украина с места событий

Утро 16 апреля для Киева началось с сильных взрывов и разбора завалов. Оккупанты массированно атаковали столицу, и на этот раз один из самых больших ударов пришелся на Подольский район.

РБК-Украина побывало на месте происшествия и в репортаже показывает последствия очередного военного преступления РФ.

Одним из эпицентров разрушений стало отделение "Укрпочты".

Взрывная волна полностью уничтожила панорамное остекление первого этажа здания. Сквозь изуродованные оконные рамы разбросана мебель.

На фасаде здания, рядом с вывеской "Укрпочта", видны повреждения и на верхних этажах, где выбиты окна. Стекло и обломки строительных материалов покрыли тротуар и проезжую часть.

Прямо перед входом в отделение стоит внедорожник Mitsubishi Outlander. Его задняя часть сильно изуродована: выбиты стекла, деформирован кузов и багажник.

Взрывная волна была такой силы, что автомобиль получил значительные повреждения, просто находясь рядом.

На проезжей части лежат осколки стекла и другие последствия взрыва.

Жилой сектор района пострадал больше всего. На фотографиях зафиксированы повреждения многоэтажек.

Фасады домов посечены обломками, во многих квартирах выбиты окна и балконные рамы. На некоторых этажах взрывная волна вырвала конструкции балконов.

На земле лежат усеянные стекла, мебель и другие вещи, которые вылетели из квартир. Часть территории ограждена ограничительной лентой.

Корреспонденту РБК-Украина удалось попасть внутрь одной из поврежденных квартир. Картина ужасающая: комната превращена в руины. Вместо окна - огромный проем, сквозь который видно улицу и соседние дома.

На полу - кучи стекла, обломков мебели, бытовой техники и личных вещей жильцов. Взрывная волна опрокинула шкафы, повредила технику.

В Подольском районе также повреждено здание гостиницы "Ambassador Plaza". На фото видно повреждение фасада и выбитые окна на верхних этажах.

Также пострадали автомобили, которые были припаркованы рядом.

На месте происшествия продолжают работать спасатели, которые помогают жителям и расчищают территорию от обломков.

Рядом с жилыми домами развернут мобильный штаб для оказания помощи. Жители поврежденных домов находятся в состоянии шока.