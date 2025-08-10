Трамп устроит Путину "проверку" на Аляске без финальной сделки для Украины, - Рютте
Президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске 15 августа устроит российскому диктатору Владимиру Путину "проверку" на серьезность намерений прекратить войну в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте в эфире телеканала CBS News.
Рютте выразил уверенность в том, что полноценные мирные переговоры обязательно будут вестись при участии Украины и Европы.
"И, разумеется, когда речь пойдет о мирных переговорах, прекращении огня и о том, что будет после этого - о территориях, о гарантиях безопасности для Украины - Украина должна участвовать и будет участвовать", - сказал он.
Но во время встречи Трампа и Путина на Аляске российского диктатора будут проверять - действительно ли он настроен на заключение мира с Украиной.
"В пятницу (будет) важно понять, насколько серьезен Путин. И единственный, кто может это сделать, - президент Трамп. Поэтому очень важно, чтобы встреча состоялась. Это не будет окончательным решением. Не будет и финального соглашения", - пояснил он.
Встреча Трампа и Путина
Напомним, 8 августа Трамп анонсировал, что 15 августа он встретится с Путиным в американском штате Аляска. Одной из ключевых тем переговоров будет война в Украине.
По информации издания WSJ, во время переговоров Путин может потребовать признания оккупированных украинских территорий Россией в обмен на вывод войск из других регионов. Лидеры ЕС и Украины предложили альтернативный план мирного урегулирования, который отвергает путинские прихоти.
Участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите не предусматривалось. Но СМИ со ссылкой на источники в Белом доме пишут, что вариант участия Зеленского в саммите все же прорабатывается американской администрацией. На участии Зеленского настаивают европейские лидеры, в частности канцлер Германии Фридрих Мерц.