Мерц хочет присутствия Зеленского на саммите на Аляске и еще позвонит Трампу

Любые обсуждения территориальных вопросов между Россией и США должны учитывать позицию Украины и европейских партнеров.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

Канцлер Мерц объявил, что сегодня планирует позвонить президенту США Дональду Трампу. Причиной этого стала предстоящая встреча Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

"Мы интенсивно готовимся к этой встрече на европейском уровне вместе с американским правительством. И мы надеемся и предполагаем, что правительство Украины, президент (Владимир, ред.) Зеленский, примут участие в этой встрече", - сказал Мерц.

Он отметил, что в любом случае не может согласиться с тем, что территориальные вопросы между Россией и Америкой будут обсуждаться или даже решаться без учета европейцев и украинцев.

"Я предполагаю, что американское правительство видит это так же, поэтому существует такая тесная координация", - подчеркнул Мерц.