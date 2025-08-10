Мерц хочет присутствия Зеленского на саммите на Аляске и еще позвонит Трампу
Любые обсуждения территориальных вопросов между Россией и США должны учитывать позицию Украины и европейских партнеров.
Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
Канцлер Мерц объявил, что сегодня планирует позвонить президенту США Дональду Трампу. Причиной этого стала предстоящая встреча Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.
"Мы интенсивно готовимся к этой встрече на европейском уровне вместе с американским правительством. И мы надеемся и предполагаем, что правительство Украины, президент (Владимир, ред.) Зеленский, примут участие в этой встрече", - сказал Мерц.
Он отметил, что в любом случае не может согласиться с тем, что территориальные вопросы между Россией и Америкой будут обсуждаться или даже решаться без учета европейцев и украинцев.
"Я предполагаю, что американское правительство видит это так же, поэтому существует такая тесная координация", - подчеркнул Мерц.
В то же время канцлер выразил надежду, что результатом саммита также будет решение о прекращении огня в российской агрессивной войне против Украины.
Переговоры Трампа и Путина по миру в Украине
Заметим, что недавно было объявлено о предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске. Ранее Трамп не исключал возможности обмена территориями между двумя странами.
По информации WSJ, во время переговоров Путин может потребовать признания оккупированных украинских территорий Россией в обмен на вывод войск из других регионов.
В ответ лидеры Европейского Союза и Украины предложили альтернативный план мирного урегулирования, который может лечь в основу переговоров между Трампом и Путиным.
Также в медиа появляются сообщения о вероятном участии президента Украины Владимира Зеленского в этих переговорах, с возможным приездом на Аляску.