Зеленский может присоединиться к переговорам после встречи Трампа и Путина, - CNN
Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с диктатором Владимиром Путиным на Аляске. В СМИ сообщили, что возможно участие президента Украины Владимира Зеленского в переговорном процессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Европейские лидеры поспешили прояснить условия переговоров и подчеркнули необходимость участия Украины в обсуждении ее будущего.
В сельской местности Англии состоялась поспешная встреча европейских чиновников с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.
Представители нескольких стран ЕС заявили, что поддерживают дипломатические усилия Трампа, однако настаивают на прекращении огня до начала любых мирных переговоров и активной роли Киева.
Президент Украины Владимир Зеленский пока не включен в официальный список участников саммита на Аляске, который запланирован на пятницу.
Два источника CNN близкие к администрации США заявили, что Белый дом не исключил его возможное участие в некоторых отдельных встречах.
По словам одного из чиновников, все вопросы по Зеленскому будут решаться после двусторонней встречи Трампа и Путина.
Саммит организовали очень быстро, поэтому многие детали до сих пор не разглашены, в частности точное место проведения встречи.
Чиновник отметил, что Трамп открыт к проведению трехстороннего саммита с участием президента Украины, но "Белый дом планирует двустороннюю встречу, приглашенную президентом Путиным".
Переговоры Трампа и Путина относительно мира в Украине
Напомним, что президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Перед этим американский лидер не исключил обмена территориями между государствами.
Издание WSJ писало, что на встрече Путин может выдвинуть Трампу ультиматум - признать оккупированные территории Украины российскими в обмен на вывод войск агрессора из других районов и областей.
В то же время, лидеры стран ЕС и Украины выдвинули свое предложение по мирному урегулированию для переговоров американского и российского лидеров.
Президент Владимир Зеленский заявил, что предложение Путина - это попытка повтора крымского сценария. Глава государства подчеркнул, что Киев не позволит этому произойти.