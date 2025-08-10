Трамп влаштує Путіну "перевірку" на Алясці без фінальної угоди для України, - Рютте
Президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці 15 серпня влаштує російському диктатору Володимиру Путіну "перевірку" на серйозність намірів припинити війну в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте в ефірі телеканалу CBS News.
Рютте висловив впевненість в тому, що повноцінні мирні переговори обов'язково будуть вестися за участі України та Європи.
"І, зрозуміло, коли йтиметься про мирні переговори, припинення вогню і про те, що буде після цього - про території, про гарантії безпеки для України - Україна повинна брати участь і братиме участь", - сказав він.
Але під час зустрічі Трампа та Путіна на Алясці російського диктатора будуть перевіряти - чи дійсно він налаштований на укладення миру з Україною.
"У п'ятницю (буде) важливо зрозуміти, наскільки серйозний Путін. І єдиний, хто може це зробити, - президент Трамп. Тому дуже важливо, щоб зустріч відбулася. Це не буде остаточним рішенням. Не буде й фінальної угоди", - пояснив він.
Зустріч Трампа та Путіна
Нагадаємо, 8 серпня Трамп анонсував, що 15 серпня він зустрінеться з Путіним в американському штаті Аляска. Однією з ключових тем переговорів буде війна в Україні.
За інформацією видання WSJ, під час переговорів Путін може вимагати визнання окупованих українських територій Росією в обмін на виведення військ з інших регіонів. Лідери ЄС та України запропонували альтернативний план мирного врегулювання, який відкидає путінські забаганки.
Участь президента України Володимира Зеленського у саміті не передбачалася. Але ЗМІ із посиланням на джерела в Білому домі пишуть, що варіант участі Зеленського у саміті все ж пропрацьовується американською адміністрацією. На участі Зеленського наполягають європейські лідери, зокрема канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.