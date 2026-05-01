Трамп о войне с Ираном: США уже победили, но я хочу еще больший отрыв

"Мы уже победили, но я хочу победить с большим отрывом. Мы уничтожили их флот, мы уничтожили их военно-воздушные силы, уничтожили все их - если вы посмотрите на их зенитное оборудование, их радиолокационное оборудование, их руководство. Их руководство уничтожено. Мы уничтожили все", - сказал Трамп.

Он охарактеризовал Иран как сильно ослабленный как в военном, так и в экономическом плане. По его словам, стране из-за нанесенного ущерба может понадобиться на восстановление 20 лет, если она вообще сможет это сделать.

При этом лидер США подчеркнул, что одних лишь военных достижений недостаточно, так как нужны гарантии, что Тегеран не будет разрабатывать ядерное оружие. Он добавил, что Иран применит ядерку, если ее приобретет.

"На самом деле этого недостаточно. Нам нужны гарантии, что у них никогда не будет ядерного оружия. Я вам скажу, что Иран применил бы ядерное оружие, если бы оно у него было. Я имею дело с этими людьми. Я знаю этих людей. Они применят свое ядерное оружие, и мы не дадим им шанса это сделать", - говорит президент.

Также он отверг ранее выдвинутые предложения о поставке Ирану ядерных материалов для гражданского использования.

"Я бы этого не одобрил. Я бы не одобрил. Я ничего им не дам. Либо у них будет ядерное оружие, либо нет. А если будет, то у них будут большие проблемы", - заявил глава Белого дома.

Трамп добавил, что Иран уже испытывает серьезное экономическое давление. В частности, он говорит, что инфляция в Иране приближается к 100%, а также страна не может добывать нефть, так как блокада США работает эффективно.

Он также сказал, что международная реакция в целом была положительной, но при этом раскритиковал союзников за то, что они не предприняли более решительных действий. Кроме того, НАТО не оказало существенной помощи.

"На самом деле, я думаю, что то, что я делаю, пользуется большой популярностью. Мир благодарит меня, потому что это должен делать не я. Другие президенты должны были сделать это гораздо раньше меня, и другие страны должны были это сделать... Нам НАТО совершенно не помогло", - резюмировал Трамп.