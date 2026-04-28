Трамп скептически оценил новое предложение Ирана о прекращении войны, - WSJ

02:43 28.04.2026 Вт
2 мин
Что не устраивает Трампа в новом предложении Ирана и когда могут быть контрпредложения?
aimg Эдуард Ткач
Трамп скептически оценил новое предложение Ирана о прекращении войны, - WSJ Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп и его команда по нацбезопасности скептически отнеслись к новому мирному предложению Ирана, которое предусматривает открытие Ормузского пролива и отсрочку обсуждений ядерной программы Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Wall Street Journal.

Читайте также: Мерц заявил, что Трамп "унижен" на переговорах с Ираном

По словам источников, в понедельник утром Трамп провел переговоры со своими помощниками по поводу нового мирного предложения, поступившего от Ирана.

По итогу Трамп не отверг его категорически, но выразил опасения по поводу того, что Иран не действует добросовестно и не готов выполнить его ключевое требование: прекратить обогащение урана и поклясться не создавать ядерное оружие.

Источники добавили, что США продолжат переговоры с Ираном, и Белый дом, вероятно, представит свой ответ и встречные предложения в ближайшие дни.

Как известно, Трамп пригрозил возобновить бомбардировки Ирана, если посчитает переговоры о прекращении войны безрезультатными. При этом внутри администрации растет убеждение, что президент стремится избежать возобновления боевых действий.

Что предшествовало и что говорят в США

Напомним, сутками ранее Axios сообщило, что Иран представил США новое предложение о прекращении войны. Оно предусматривает возобновление Ормузкого пролива (включая отмену блокады со стороны США), при этом ядерные переговоры Тегеран предлагает отложить на более поздний этап.

Предложение было передано через пакистанских посредников после того, как на этих выходных сорвались мирные переговоры между США и Ираном в Пакистане, в результате чего ситуация фактически зашла в тупик.

Также отметим, что уже после этой публикации телеканал Fox News опубликовал интервью с госсекретарем США Марко Рубио. Там он сказал, что попытки Ирана сохранить влияние над Ормузским пролива неприемлемы для Вашингтона.

Украина предупреждает Израиль о проблемах в отношениях из-за второго судна с краденым зерном
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО
Россия стремится вернуть то, чем владела до краха СССР: интервью с главой военного комитета НАТО