ua en ru
Ср, 29 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Украденное зерно в Израиле Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Они проиграли": Трамп сделал громкое заявление, перепутав Украину с Ираном

22:09 29.04.2026 Ср
2 мин
Трамп приписал Украине потери иранского флота
aimg Сергей Козачук
"Они проиграли": Трамп сделал громкое заявление, перепутав Украину с Ираном Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы уже потерпела военное поражение, однако снова перепутал государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время встречи с астронавтами миссии "Артемида II" и его соцсети.

Детали скандального заявления

Во время общения с прессой Дональд Трамп высказал мнение, что война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке могут закончиться по схожему графику. При этом он безапелляционно утверждает, что Украина уже проиграла в военном плане.

"Украина... в военном плане они потерпели поражение, окей? В военном плане. Вы бы этого не узнали, читая фейковые новости, но посмотрите на их флот: у них было 159 кораблей, и сейчас каждый корабль находится под водой", - заявил Трамп.

Очевидно, Трамп в очередной раз ошибся в названиях стран, перепутав Украину с Ираном. Тезис о "159 потопленных кораблей" является одной из его наиболее устойчивых фраз именно в отношении военно-морских сил Тегерана.

Ранее Трамп уже публиковал подобные заявления в своих социальных сетях. В частности, он утверждал, что приказал ВМС США уничтожать любые иранские катера, которые устанавливают мины в Ормузском проливе, подчеркивая, что "все 159 их кораблей - на дне моря".

Это далеко не первый случай, когда американский политик путает названия государств или геополитические факты. Ранее Дональд Трамп во время выступлений неоднократно путал лидеров стран, а также упоминал о вымышленных или несуществующих конфликтах, например "войну между Албанией и Азербайджаном".

Переговоры с Кремлем и планы Путина

Напомним, 29 апреля стало известно, что Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого обсуждали приближение соглашения и возможное перемирие с Украиной до "дня победы".

По словам Трампа, РФ "еще давно" была готова к мирному соглашению, но этому помешали "некоторые люди".

Кроме того, специалисты по чтению по губам расшифровали разговор Трампа с королем Чарльзом III во время их недавней встречи. Вероятно, президент США шепнул монарху, что российский диктатор на самом деле "хочет уничтожить население".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Соединенные Штаты Америки Украина Иран Дональд Трамп
Новости
