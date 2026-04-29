"Они проиграли": Трамп сделал громкое заявление, перепутав Украину с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина якобы уже потерпела военное поражение, однако снова перепутал государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время встречи с астронавтами миссии "Артемида II" и его соцсети.
Детали скандального заявления
Во время общения с прессой Дональд Трамп высказал мнение, что война в Украине и конфликт на Ближнем Востоке могут закончиться по схожему графику. При этом он безапелляционно утверждает, что Украина уже проиграла в военном плане.
"Украина... в военном плане они потерпели поражение, окей? В военном плане. Вы бы этого не узнали, читая фейковые новости, но посмотрите на их флот: у них было 159 кораблей, и сейчас каждый корабль находится под водой", - заявил Трамп.
Очевидно, Трамп в очередной раз ошибся в названиях стран, перепутав Украину с Ираном. Тезис о "159 потопленных кораблей" является одной из его наиболее устойчивых фраз именно в отношении военно-морских сил Тегерана.
Ранее Трамп уже публиковал подобные заявления в своих социальных сетях. В частности, он утверждал, что приказал ВМС США уничтожать любые иранские катера, которые устанавливают мины в Ормузском проливе, подчеркивая, что "все 159 их кораблей - на дне моря".
Это далеко не первый случай, когда американский политик путает названия государств или геополитические факты. Ранее Дональд Трамп во время выступлений неоднократно путал лидеров стран, а также упоминал о вымышленных или несуществующих конфликтах, например "войну между Албанией и Азербайджаном".
Переговоры с Кремлем и планы Путина
Напомним, 29 апреля стало известно, что Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин провели телефонный разговор, во время которого обсуждали приближение соглашения и возможное перемирие с Украиной до "дня победы".
По словам Трампа, РФ "еще давно" была готова к мирному соглашению, но этому помешали "некоторые люди".
Кроме того, специалисты по чтению по губам расшифровали разговор Трампа с королем Чарльзом III во время их недавней встречи. Вероятно, президент США шепнул монарху, что российский диктатор на самом деле "хочет уничтожить население".