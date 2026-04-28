Первым этапом мирной сделки между США и Ираном может стать статус-кво до войны, - CNN

США и Иран не так далеки друг от друга, как кажется, несмотря на срыв второго раунда переговоров на прошедших выходных. Стороны могут заключить сделку поэтапно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам источников, за кулисами продолжается интенсивная дипломатическая работа, и текущие переговоры сосредоточены на поэтапном процессе.

В рамках этих переговоров первая часть потенциального соглашения будет посвящена возвращению к довоенному статус-кво и возобновлению работы Ормузкого пролива без ограничений и пошлин.

Притом вопрос о ядерной программе Ирана, который и США, и Израиль использовали в качестве повода для войны, будет рассмотрен позже.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что любая сделка потребует от Ирана отказа от поставок урана, близкого к оружейному качеству, а также прекращения обогащения урана - требования, которые Иран категорически отказывается принять.

Также источники сказали, что посредники оказывают давление на обе стороны с целью достижения соглашения, и ближайшие несколько дней будут важны. Над этим всем висит угроза того, что США могут принять решение о прекращении переговоров и возобновлении военных действий.